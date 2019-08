4 tướng mạo đàn ông nghèo khổ cả cuộc đời

Cung Tài lộc “lỡ làng”

Theo như tử vi học và nhân tướng học, nhìn vào một người đàn ông nghèo khổ cả đời quần quật cũng thiếu cái ăn cái mặc sẽ có cung Tài lộc dang dở, bất ổn. Nếu người đàn ông đó có cung Tài lộc nằm ở vị trí trán hướng thẳng về phía sống mũi, trên vùng lông mày.

Theo tử vi thì những người này bẩm sinh đã có một cái bớt đen hoặc nốt ruồi xấu, kích thước lớn trên cơ thể. Điều này phá hủy sự may mắn tài lộc của người đó dù siêng năng chăm chỉ làm ăn ra sao cũng không thể khấm khá.

Tướng đàn ông vất vả. Sống mũi bị gãy ngang



Theo tướng tử vi thì phần lớn những người đàn ông có đường sống mũi bị gãy ngang so với mí mắt trên dù làm việc vất vả đến mấy cũng không mua nổi cho mình một mảnh đất để xây nhà, nhiều khả năng sẽ ở thuê cuộc sống đủ ăn là may mắn chứ đừng mong giàu có dư dả có của ăn của để trong nhà. Nếu như nhưng người có điền sát đất đai thì chắc chắn đây là sự thừa hưởng từ ông bà, tổ tiên chứ không phải do tự thân làm ra.

Ấn đường hẹp và tăm tối

Trong nhân tướng học người đàn ông mà sở hữu một ấn đường là vị trí nằm giữa hai bên lông mày. Nếu ấn đường xấu chính là ấn đường chật hẹp, màu sắc tại đây tăm tối, sậm màu thì cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn bần hàn.

Nếu bạn thấy phần ấn đường đen tối hay ấn đường bị phá đều biểu hiện cho việc chủ nhân không có tiếng nói, thực lực lẫn uy quyền trong vận trình sự nghiệp, dù rằng họ vẫn có đủ thực lực và khả năng tương xứng với công việc.

Tướng có ngấn ở sống mũi

Nếu một người đàn ông có sống mũi xuất hiện ngấn ở vùng sống mũi, tức ngay ở vị trí ngang với đôi mắt thì về hậu vận chí ít cũng có 2 đời vợ. Dù cuộc sống khá giản đơn hay đời sống tình cảm không thực sự phong phú, kiểu đàn ông này cũng dễ đứt gánh giữa đường trong vận trình tình duyên. Hoặc khác, do bản mệnh tuổi trẻ nóng vội, không có sự suy tính kỹ lưỡng cho tương lai nên dẫn tới những quyết định sai lầm.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo