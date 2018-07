4 con giáp tiền đầy túi, tình đầy tim sau khi lấy chồng

Tuổi Thìn



Phụ nữ tuổi Thìn trước khi lấy chồng có cuộc sống khá thuận lợi, nhưng không hẳn là thú vị. Chỉ đến khi con giáp này lấy chồng, có con rồi thì mọi chuyện mới dần nhiều màu sắc hơn. Cột mốc hôn nhân sẽ mang đến cho con giáp này vận may và tiền tài. Đây còn là con giáp vượng phu, giúp chồng thành công, dạy con thành nhân. Hậu vận của người tuổi Thìn vô cùng viên mãn, tốt đẹp.

Tuổi Hợi

Trời sinh cho phụ nữ tuổi Hợi vận số may mắn và an nhàn, do đó cuộc sống của họ luôn êm đềm và thuận lợi. Tuy nhiên, với bản tính ngông cuồng và hời hợt, dù gặp nhiều mau mắn nhưng người tuổi Hợi thường gặp phải thất bại và sai lầm khi còn trẻ. Vì vậy, dù tài giỏi và gặp nhiều vận may nhưng những người thuộc con giáp này không dễ đạt được thành công khi còn trẻ.

Kết hôn chính là chìa khóa mở ra cánh cửa mới đầy tươi đẹp cho các quý cô tuổi Hợi. Vì khi đã lập gia đình, những cô nàng thuộc con giáp này trở nên chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Cộng với vốn kinh nghiệm sống từ trước, cô nàng tuổi Hợi rất dễ gặt hái thành công, cuộc sống sau hôn nhân cũng trở nên tốt đẹp, viên mãn.

Tuổi Mùi

Không khác gì tuổi Thìn, cuộc sống trước hôn nhân của người tuổi Mùi khá buồn chán. Đây là con giáp thiện lương, thông minh, cuộc sống sung túc nhưng thiếu cảm giác hạnh phúc, không có cơ hội phát triển, lại dễ buồn phiền. Nhưng chỉ cần lấy chồng, cuộc sống của họ mới đủ đầy trọn vẹn hơn. Vốn là người của gia đình, người tuổi Mùi sẽ hết lòng chăm sóc và yêu thương chồng con. Chính điều này sẽ khiến họ thấy thỏa mãn và dễ hạnh phúc hơn. Cùng với sự tích cực, lạc quan trong suy nghĩ, tiền tài của con giáp này càng nhiều, sung túc viên mãn về sau.

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý thông minh, khéo léo và rất thích chứng tỏ tài năng trước mọi người. Người tuổi này yêu thích những hoạt động khám phá, tìm tòi điều mới lạ, lý thú. Chính bởi tính ham học hỏi, phụ nữ thuộc Tý sau khi kết hôn sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng an nhàn đến cuối đời.

(Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc)