3 nét tướng xấu của phụ nữ nhưng là "đại phúc đại lộc" của chồng con

Trán "sân bay", cao, rộng

Chị em phụ nữ nếu ai sở hữu nét tướng trán này thì rất hay tự ti, thường phải để tóc mái để che bớt đi vì cho rằng điểm này là xấu, nó làm mặt trông bị to, mất cân đối...

Tuy nhiên, theo nhân tướng học thì người trán cao rộng là người thông minh xuất chúng, học rộng tài cao, hiểu biết nhiều và rất may mắn trong cuộc sống.Người phụ nữ có đặc điểm này rất sáng dạ, biết tận dụng năng lực của bản thân mà sớm thành công trong sự nghiệp. Tới khi kết hôn, họ trở thành niềm tự hào của gia đình, của chồng con, ai cũng trân trọng, yêu thương.

Nếu trán cao mà bề ngang rộng thì rất có tướng lãnh đạo, thiên phú trí tuệ, càng về hậu vận càng có địa vị to, đứng trên trăm người.

Người có trán cao, bề ngang trung bình thì có óc sáng tạo, suy nghĩ sâu xa. Người này khi gặp đúng thời cơ sẽ phát triển không ngừng, càng làm càng ra tiền, giàu không tưởng.

Ảnh minh họa. Xương gò má thẳng và không nhô quá cao



Trong nhân tướng học, gò má được gọi là lưỡng quyền. Phần xương gò má thẳng và không nhô lên quá cao cùng một gương mặt thanh thoát, nhẹ nhàng là dấu hiệu cho thấy người phụ nữ này sẽ có đường công danh tuyệt vời.

Những phụ nữ có nét phúc tướng như vậy sẽ dễ dàng vươn lên làm nữ cường nhân. Trước hay sau khi "yên bề gia thất" đây đều là chỗ dựa tài chính vững chắc cho cả gia đình. Bên cạnh đó, nếu khéo léo kinh doanh thì những quý cô này còn có thể tạo dựng được cơ đồ, sản nghiệp hơn người.

Họ có thể chèo lái con thuyền kinh tế của cả gia đình đi theo chiều hướng thuận lợi và an toàn nhất. Tuy nhiên, nếu người phụ nữ nào sở hữu vùng gò má quá cao thì cần chú ý tu tâm dưỡng tính để cải thiện vận hạn xấu của mình.

Mũi to, thẳng

Trước nay người ta luôn quan niệm tướng mũi to là tướng tốt, không tỷ phú thì cũng làm "quan to", có chức có quyền ai cũng nể trọng. Thế nhưng, nhiều chị em lại không thích chiếc mũi to này vì cho rằng nó phá hủy khuôn mặt, khiến họ trông "xấu xí" nên thường tìm đến thẩm mỹ viện để gọt bớt cánh mũi đi. Việc làm này là hoàn toàn sai lầm bởi không chỉ đàn ông, phụ nữ mũi càng to, sống mũi thẳng, chóp mũi tròn đầy đặn là người có vận mệnh cuộc đời rất tốt.

Người này sớm thành đạt từ trẻ, tới trung vận thì ổn định, tài chính dư thừa và cho tới hậu vận thì có chức quyền, có tiếng nói trong xã hội. Không chỉ vậy, nhờ giỏi giao tiếp, họ còn kiếm được các khoản khá khá đủ để con cháu đời sau tiêu không hết, lấy vốn làm ăn.

Trong cuộc sống gia đình, người phụ nữ mũi to được mệnh danh là "vượng phu ích tử", giúp ích cho sự nghiệp của chồng, làm rạng danh gia tộc.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.