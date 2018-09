3 con giáp nữ may mắn, khi kết hôn mang phú quý cho chồng con

Hầu hết phụ nữ nào cũng ôm mộng sẽ có một gia đình hạnh phúc, an yên, hơn thế nữa là được làm dâu hào môn, được chông yêu thương cưng chiều hết mực. Tuy nhiên, không phải ai cũng thực hiện được ước mơ của mình, có những người vốn dĩ đã được trời định sẵn mệnh phụ phu nhân, có không muốn cũng không được. Trong tử vi học có nói, có 3 con giáp nữ vốn là thần tài tái thế, cuộc sống từ nhỏ đến lớn là một màu hồng không hơn không kém. Bất kể làm việc gì cũng được các vị thần may mắn chiếu cố, bước ra đường có quý nhân phù trợ, mọi cơ duyên xảy ra trong cuộc sống đều là hảo duyên. Đặc biệt, hậu vận 3 con giáp này không những sở hữu khối tài sản to lớn mà còn an nhàn hưởng phước con cháu, cuộc sống gia đạo an yên khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa.

1. Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người độc lập, hiền lành và sống tình cảm. Trong số những con giáp, tuổi Mão là những người có tính cách nổi bật, họ hoàn toàn có khả năng làm chủ cuộc sống của mình. Tuổi Mão mang số mệnh tốt, đặc biệt là phụ nữ tuổi Mão luôn được cao nhân, thần tài chiếu cố. Bất kể là làm việc gì cũng đều may mắn và suôn sẻ. Trước khi kết hôn, tuổi Mão được xem là nguồn năng lượng vui vẻ của mọi người. Bởi lẽ, sự xuất hiện của tuổi mão trong gia đình đều giúp cuộc sống cũng như công việc của bố mẹ thuận buồm xuôi gió. Đến khi trưởng thành, kết hôn, tuổi Mão lại tiếp tục mang số mệnh vượng phu, giúp đỡ chồng gầy dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định. Sau tất cả, những người tuổi Mão luôn có phước lành vây quanh, cả đời không lo phiền não, nếu có khó khăn cũng chỉ là giai đoạn nhất đời, giàu sang phú quý mới là cả đời.

2. Tuổi Dần

Tử vi học có nói, tuổi Dần là những người có số làm lãnh đạo, tài giỏi và thông minh hơn người. Quả đúng như vậy, trời sinh tuổi Dần là người có tính cách độc lập, tham vọng và không ngừng nỗ lực xây dựng cuộc sống đầy đủ sung túc. Thuở niên thiếu, tuổi Dần luôn cố gắng thể hiện mọi thế mạnh của mình và trở thành niềm tự hào của gia đình. Tuổi Dần cũng được xem là bùa hộ mệnh của gia đình khi mọi điều trong nhà đều rất thuận lợi và suôn sẻ. Bước vào giai đoạn trung niên, vận may và phúc khí của tuổi Dần dần được tỏa sáng. Cụ thể, từ sau năm 35 tuổi, họ không những xây dựng được cuộc sống viên mãn cho bản thân mà còn có khả năng vượng phu vượng tử, giúp chồng củng cố sự nghiệp ổn định, dạy dỗ con nên người thành đạt. Nhìn chung, hậu vận của tuổi Dần là cuộc sống an nhàn, không thiếu thứ gì.

3. Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người thoải mái, thích tự do, ung dung tự tại, không muốn bị ràng buộc. Tử vi học có nói, tuổi Ngọ là con giáp sở hữu được nhiều vận may của thượng đế, dù không ở gần gia đình nhưng họ luôn mang đến nhiều phúc đức cho bố mẹ và người thân xung quanh. Thuở bé, tuổi Ngọ tài giỏi, lanh lợi, luôn khiến mọi người vui lòng, dù cuộc sống có vất vả thế nào họ cũng lạc quan yêu đời và hướng về tương lai tươi sáng. Nhờ có sự có mặt của tuổi Ngọ, mà cuộc sống thuở thiếu niên trôi qua êm đềm nhẹ nhàng, không nước mắt. Đến khi trưởng thành, tuổi Ngọ tiếp tục phát huy phúc đức trời ban, xây dựng gia đình nhỏ viên mãn sung túc . Hậu vận, tuổi Ngọ chẳng cần lo lắng cơm áo gạo tiền, từ 40 tuổi trở đi, phúc tài tự đến trước nhà, việc cần làm là đón nhận và an nhàn hưởng phước.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo