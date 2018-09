3 cặp đôi con giáp hễ cưới nhau là tiền tài nở hoa, “lộc lá” đầy nhà

Dưới đây là danh sách 3 cặp đôi con giáp hễ cưới nhau là được hưởng giàu sang vinh hoa phú quý. Cùng xem, bạn và người ấy có phải là cặp đôi may mắn hay không?

Tuổi Ngọ + Tuổi Dần

Ảnh minh họa.

Xem bói tử vi, người tuổi Ngọ và người tuổi Dần trời sinh đã có uy tín cao, là những người cực kì coi trọng chữ tín. Họ đều là người có tham vọng, có tài hoa, ngay từ lần đầu gặp gỡ đã có thể thấu hiểu nhau như quen biết đã lâu. Sẵn cảm tình nảy sinh từ lần đầu gặp mặt, chuyện cặp đôi con giáp này nên vợ nên chồng cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, thậm chí còn là chuyện tốt khi mà nhờ sự đồng tâm phấn đấu mà kinh tế gia đình càng ngày càng thịnh vượng.

Người tuổi Ngọ vốn trong mệnh đã có cát tinh phù trợ, cuộc đời không phải trải qua gian nan trắc trở gì nhiều, vận may của họ dần lan tỏa sang cả những người xung quanh mình. Còn với người tuổi Dần thì tuy con giáp này tính tính nóng nảy, song chỉ là khẩu xà tâm Phật, thực chất rất thật lòng với mọi người, nhờ thế mà được mọi người yêu mến và tin tưởng.

Nếu 2 con giáp này yêu thương và chung sống bên nhau, chẳng những cuộc sống vợ chồng đầm ấm ngọt ngào mà kinh tế gia đình cũng càng ngày càng vượng. Trước đó nghèo khó thế nào không biết, nhưng đã ở bên nhau là chẳng lo thiếu tiền tiêu

Tuổi Tý và tuổi Thìn

Dự đoán sau khi kết hôn từ 15 tới 20 năm, hai con giáp tuổi Tý và Thìn sẽ tiền bạc rủng rỉnh, gây dựng được cơ nghiệp nhiều người khao khát

Hai con giáp tuổi Tý và Thìn trong tử vi 12 con giáp được nhận định là hai cặp nam nữ duyên phận trời ban. Họ gắn bó với nhau như hình với bóng, nhưng theo tuýp tình yêu “nam châm trái dấu”, càng xung khắc và khác biệt nhiều thì tình cảm càng sâu đậm, bền chặt.

Điểm giống nhau của cặp vợ chồng này là ở chỗ, tuy rất ít nói nhưng họ lại trao gửi và quan tâm đến nhau rất thiết thực, ân cần. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau là họ đủ hiểu, nửa kia của mình đang có tâm tư suy nghĩ và muốn biểu đạt điều gì.

Trước khi quyết định về chung một nhà, hai vợ chồng con giáp tuổi Tý và tuổi Thìn sẽ phải trải qua không ít sóng gió nên họ rất trân quý hạnh phúc lúc tình yêu đơm hoa, kết trái.

Điều may mắn là dù có ở trong tình cảnh tiền bạc thiếu thốn đến mức nào nhưng chỉ cần góp gạo thổi cơm chung là họ sẽ vượng vận tiền tài, vận may ập đến không ngớt. Sau khi kết hôn dự đoán trong khoảng 15 năm đầu tiên, gia cảnh khấm khá, 5 năm sau tiền bạc rủng rỉnh thậm chí là gây dựng được cơ nghiệp ít ai có được, vãn niên an nhàn hưởng phúc.

Tuổi Thân và tuổi Dậu

Dự đoán ngoại ngũ tuần hai vợ chồng con giáp tuổi Dậu - Thân sẽ được điền sản dồi dào, tài lộc rộn ràng

Người xưa hay nói “gái hơn hai, trai hơn một”, nên trong mẫu hình vợ chồng cặp đôi con giáp này, sẽ là lý tưởng nếu người nam tuổi Thân và người nữ tuổi Dậu. Họ tuy xếp thứ ba về mức độ tài vận nhưng lại thuộc top đầu về việc cân bằng và duy trì tình cảm ấm êm hạnh phúc.

Đừng lầm tưởng rằng, vì cả hai vợ chồng niên mệnh ngũ hành đều thuộc Kim mà tình cảm dễ rơi vào tình trạng “cơm không lành, canh không ngọt”. Hai cái đầu ương bướng và bảo thủ trong cuộc sống hàng ngày luôn biết kiềm chế, nhường nhịn và yêu thương nhau nên rất ít khi nảy sinh mâu thuẫn. Nếu có, chỉ là những lần giận dỗi thoáng qua, vu vơ, không đủ để chia cắt tình yêu lứa đôi mặn nồng.

Tính cách năng nổ của cả hai giúp cho tài vận tự động gõ cửa nhà họ sau khi tổ chức đám cưới và dọn về sống chung. Càng năng làm việc thiện, khéo léo bài trí các vật phẩm phong thủy vượng vận trong phòng khách hoặc thư phòng, vợ chồng con giáp tuổi Thân – Dậu sẽ luôn được Thần Tài chiếu cố.

Dự đoán ngoại ngũ tuần hai vợ chồng sẽ được điền sản dồi dào, tài lộc rộn ràng. Nếu con cái có đủ nếp đủ tẻ thì hậu vận giàu sang, con cái phương trưởng thành tài, phúc lộc đầy nhà.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm