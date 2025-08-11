Hà Nội

Bất động sản

Khi tín dụng chảy mạnh vào bất động sản, chứng khoán

Nhiều ý kiến cho rằng khi tỷ trọng tín dụng dành cho BĐS và CK quá lớn và kéo dài sẽ ảnh hưởng đến nguồn lực dành cho các lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế

T.Hằng/Đại Đoàn Kết

Thời gian qua, bất động sản đón dòng vốn khá dồi dào. Ảnh: Quang Vinh.

Tại báo cáo mới nhất về thị trường bất động sản (BĐS) trong quý II/2025, trích dẫn thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Bộ Xây dựng cho biết tính đến ngày 31/5/2025 dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh BĐS đạt 1.640.682 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Xây dựng nhận định, tổng dư nợ tín dụng BĐS tăng mạnh hơn sau một năm cho thấy dòng vốn từ ngân hàng vào lĩnh vực này đang được nới lỏng hơn và có dấu hiệu phục hồi niềm tin từ cả ngân hàng lẫn doanh nghiệp.

Trong khi đó, báo cáo tài chính quý II/2025 của nhiều ngân hàng cho thấy, nửa đầu năm nay, BĐS là lĩnh vực đóng góp lớn vào tăng trưởng tín dụng của ngân hàng.

Đơn cử, tại Techcombank, 6 tháng đầu năm nay, cho vay kinh doanh BĐS (kể cả tín dụng và trái phiếu) chiếm tới 59% tổng dư nợ tín dụng. Tính cả khách hàng cá nhân, tỷ trọng cho vay BĐS tại Techcombank lên tới hơn 64% tổng dư nợ toàn ngân hàng.

Tại nhiều ngân hàng thương mại khác, cho vay kinh doanh BĐS trong nửa đầu năm cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Cụ thể, tại HDBank, dư nợ cho vay kinh doanh BĐS đạt 83.125 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm và chiếm tỷ trọng 16,4%. Tại SHB, dư nợ cho vay BĐS đạt 163.754 tỷ đồng, tăng gần 28,4% so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 27,5%, thay vì mức 24,5% cuối năm 2024...

Trên thực tế, bên cạnh các gói vay nhà ở xã hội truyền thống, nhiều ngân hàng đã và đang triển khai chương trình tín dụng mới hướng đến người trẻ như gói vay dành riêng cho người dưới 35 tuổi, góp phần giải bài toán an cư lạc nghiệp cho lực lượng lao động trẻ, nhất là tại Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng… Giới chuyên gia đánh giá, sau giai đoạn trầm lắng, thị trường BĐS đã có tín hiệu phục hồi tích cực nên dư nợ tín dụng BĐS tăng mạnh.

Song có một số lưu ý, dù các ngân hàng đều có chiến lược phân bổ tín dụng theo định hướng kinh doanh và giải pháp quản lý rủi ro, khi tỷ trọng tín dụng dành cho BĐS quá lớn và kéo dài cũng sẽ ảnh hưởng đến nguồn lực dành cho các lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế.

Với thị trường chứng khoán (TTCK) thì đang chứng kiến những bước đi mạnh mẽ hướng tới mục tiêu nâng hạng lên thị trường mới nổi, một dấu mốc chiến lược không chỉ thay đổi vị thế quốc gia mà còn mở ra những cơ hội cho nền kinh tế.

Thống kê giao dịch trên sàn HOSE tuần qua, chỉ số VN-Index có 5 phiên tăng liên tiếp.

Kết thúc tuần giao dịch vào ngày 8/8, VN-Index tăng 89,74 điểm, tương đương hơn 6% lên đỉnh mới tại 1.584,95 điểm. Thanh khoản tiếp tục có phiên giao dịch lịch sử với khối lượng khớp lệnh 3,2 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch gần 83 ngàn tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên 5/8/2025. Tổng cộng cả tuần, giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 252.927 tỷ đồng, tăng hơn 3,7% so với tuần trước.

Tâm lý nhà đầu tư cũng rất hưng phấn khi đầu tư mã nào cũng thấy có lợi nhuận, kèm với đó là số lượng tài khoản chứng khoán tăng vọt.

Lũy kế từ đầu năm 2025, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần 1,2 triệu, đưa tổng số lượng lên 10.447.486 tài khoản, trong đó, nhà đầu tư cá nhân là 10.428.983 tài khoản.

Trước lo ngại tín dụng đang “chảy” mạnh vào BĐS và chứng khoán, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, tốc độ tăng tín dụng vào hai lĩnh vực này đúng là cao hơn mức bình quân chung, song điều đó phù hợp với định hướng tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS. Khi dự án được gỡ vướng về pháp lý, nhu cầu vốn để triển khai là tất yếu.

Với lĩnh vực chứng khoán, mặc dù có tốc độ tăng nhưng tỷ trọng chỉ chiếm 1,5% tổng dư nợ, không gây rủi ro hệ thống. Đặc biệt, NHNN khẳng định vẫn luôn theo dõi sát các chỉ số an toàn. Tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn hiện vẫn dưới ngưỡng 30%. Đồng thời, liên tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối vốn theo kỳ hạn, đảm bảo an toàn hệ thống.

Cần Thơ siết chặt quản lý xây dựng

Cần Thơ siết chặt quản lý xây dựng

Nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật, TP. Cần Thơ yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

