Khánh thành và khởi công loạt dự án nghìn tỷ ở Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 19/8, một loạt các công trình và dự án lớn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã được khánh thành và khởi công, hòa chung vào chuỗi 250 dự án trên cả nước nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Phạm Giang

Các sự kiện này không chỉ giải quyết các vấn đề giao thông, năng lượng, nhà ở xã hội... mà còn là minh chứng cho năng lực tự chủ và sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đối với sự phát triển của vùng.

Làm chủ công nghệ cầu dây văng

Lễ khánh thành, đưa vào khai thác Dự án cầu Rạch Miễu 2 được tổ chức tại Đồng Tháp, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao. Cây cầu nối liền Tiền Giang và Bến Tre, nay thuộc địa phận Vĩnh Long và Đồng Tháp, được đánh giá là biểu tượng cho tinh thần tự lực tự cường của đội ngũ thợ cầu do kỹ sư, công nhân Việt Nam tự thiết kế, thi công, khẳng định năng lực làm hoàn toàn từ khâu thiết kế đến thi công những dự án phức tạp như cầu dây văng.

Khởi công từ ngày 29/3/2022, cầu Rạch Miễu 2 đã về đích sớm hơn kế hoạch khoảng 5 tháng, bất chấp những khó khăn về giải phóng mặt bằng, biến động giá nguyên vật liệu và đại dịch COVID-19. Sự thành công này có được nhờ tinh thần làm việc 3 ca, 4 kíp và áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang: “Cầu Rạch Miễu 2 không chỉ là công trình giao thông trọng điểm mà còn mang ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

screen-shot-2025-08-20-at-082529.png
Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND hai tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án Cầu Rạch Miễu 2.

Loạt dự án nghìn tỷ được khởi công và khánh thành

Cùng ngày 19/8, nhiều công trình khác cũng được khởi công và khánh thành tại các tỉnh, trong đó có những dự án có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Tại An Giang đã khánh thành và khởi công 3 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 3.746 tỷ đồng. Trong đó dự án Nhà hát tỉnh An Giang được khánh thành tại Khu Tây Sông Hậu, phường Long Xuyên. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 215 tỷ đồng, quy mô 1.000 chỗ ngồi cùng các phòng chức năng và hệ thống kỹ thuật hiện đại. Nhà hát mới sẽ trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của người dân.

Dự án tuyến đường liên kết vùng nối thị xã Tân Châu đến TP. Châu Đốc cũng được khánh thành. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.131 tỷ đồng, dài gần 21km và có 3 cây cầu vĩnh cửu. Tuyến đường này sẽ kết nối thông suốt với Quốc lộ N1, mở rộng giao thương với Đồng Tháp, Tây Ninh, và vùng biên giới Tây Nam.

Dự án đường trục chính ven biển TP. Hà Tiên được khởi công với tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng. Tuyến đường dài hơn 13km, có 6 làn xe, 5 cầu và hệ thống kè biển dài gần 7,4km. Dự án đặt mục tiêu hoàn thiện hạ tầng ven biển, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Tại Cà Mau, lễ khởi công hàng loạt dự án với tổng mức đầu tư gần 100.000 tỷ đồng. Các dự án bao gồm cao tốc Cà Mau – Đất Mũi, tuyến giao thông kết nối từ đất liền ra đảo Hòn Khoai - dự kiến sẽ là cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á , và dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau.

Tại Cần Thơ, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) đã khởi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV tại Trung tâm Điện lực Ô Môn. Với tổng mức đầu tư gần 27.700 tỷ đồng và công suất 1.155 MW , nhà máy này là dự án then chốt trong chuỗi khí – điện Lô B – Ô Môn. Khi vận hành vào tháng 12/2028 , nhà máy sẽ cung cấp nguồn điện sạch, ổn định cho ĐBSCL, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Ngoài ra, một dự án nhà ở xã hội quy mô 1.200 căn hộ cũng được khởi công để phục vụ công nhân tại Khu công nghiệp An Nghiệp.

Loạt công trình trên không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của hàng triệu người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, du lịch mà còn góp phần quan trọng trong tăng cường kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn ĐBSCL. Đây cũng là minh chứng cho sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành trong đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu vực.

Toàn cảnh khánh thành Cầu Rạch Miễu 2 vốn 6.810 tỷ đồng

Công trình giao thông trọng điểm Cầu Rạch Miễu 2 chính thức khánh thành, là biểu tượng cho năng lực tự chủ của ngành xây dựng Việt Nam và là điểm nhấn trong sự kiện chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Sáng 19/8, không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi 250 công trình, dự án trọng điểm được đồng loạt khởi công và khánh thành tại 80 điểm cầu, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong số đó, tại điểm cầu Đồng Tháp, Cầu Rạch Miễu 2 đã chính thức được đưa vào khai thác, mở ra một kỷ nguyên mới cho giao thông và kinh tế vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Tham dự lễ tại điểm cầu Đồng Tháp có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyên Chủ tịch Quốc Hội; ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Xem chi tiết

Các công trình hạ tầng giao thông đang được đẩy mạnh đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Dũng Minh

Đưa nhanh vốn vào nền kinh tế

Hàng loạt dự án sẽ được khởi công, vốn đầu tư công cũng đang được thúc đẩy. Khi vốn đầu tư được đưa nhanh vào nền kinh tế, tăng trưởng sẽ cao hơn.

Nhà tái định cư bị bỏ hoang, gây lãng phí nghiêm trọng

Nhà ở thiếu, nhà bỏ hoang nhiều: Gỡ rối thế nào cho hợp lý?

Tại Hà Nội và TP HCM, hàng chục nghìn căn hộ tái định cư và biệt thự liền kề bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho bảo trì, bảo dưỡng. Các chuyên gia cho rằng, cần sớm có giải pháp chuyển đổi và tận dụng quỹ nhà bỏ trống để phục vụ nhu cầu ở thực, đặc biệt là của người thu nhập thấp.