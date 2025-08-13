Khánh Hòa quyết liệt đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ rào cản phát triển

Lãnh đạo tỉnh trao đổi với doanh nghiệp về cơ hội của Khánh Hòa tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2025.

Lắng nghe để hành động

Ngay sau Hội nghị gặp gỡ DN và nhà đầu tư năm 2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Văn bản số 1120, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương “việc gì đã rõ thì đẩy nhanh tiến độ, việc còn vướng thì tập trung giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định”, không bỏ lỡ cơ hội đầu tư, phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam nhấn mạnh: “Cơ quan quản lý nhà nước phải đồng hành, lắng nghe và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh của DN, nhà đầu tư”.

Để cụ thể hóa chỉ đạo, các buổi gặp gỡ DN định kỳ hàng tháng, hàng quý sẽ được tổ chức và chuyên đề hóa theo từng lĩnh vực: công nghiệp, năng lượng, du lịch, đô thị… nhằm kịp thời xử lý vướng mắc, giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội tăng tốc. Song song đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh – những nền tảng quan trọng để thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân.

Chủ động, không né tránh

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả xử lý khó khăn của DN, nhà đầu tư; không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm. Các kiến nghị trong thẩm quyền phải được giải quyết ngay; những vướng mắc vượt thẩm quyền được báo cáo Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh để tổng hợp, đề xuất phương án xử lý.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch đóng vai trò đầu mối tiếp nhận, phân loại, chuyển các vướng mắc đến đơn vị có thẩm quyền, đồng thời tổng hợp kết quả xử lý và báo cáo UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị DN chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp thiết thực gửi cơ quan chức năng, tạo kênh thông tin hai chiều hiệu quả, giúp chính quyền và DN cùng hiểu, cùng hành động.

Với sự quyết liệt từ chính quyền và tinh thần hợp tác của cộng đồng DN, Khánh Hòa đang xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, hướng tới tăng trưởng đột phá và bền vững.