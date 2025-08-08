Khánh Hòa: Nhiều địa phương tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất 2025 - 2030

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Phước phát biểu khai mạc đại hội.

Tại xã Ninh Phước, đại hội có 199 đại biểu, đại diện cho hơn 1.200 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện đạt kết quả toàn diện, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá và nhiều chỉ tiêu, trong đó phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm 12%; tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước bình quân hằng năm 12%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 270 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 20%; thu nhập bình quân đầu người hằng năm tăng 11%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,5% vào năm 2030.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tại xã Cà Ná, đại hội có 100 đại biểu, đại diện cho 338 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế địa phương tăng trưởng bình quân 7,5%/năm, nhiều dự án lớn được triển khai như Cảng nước sâu Cà Ná, Nhà máy điện khí LNG, Khu đô thị mới Đầm Cà Ná. Giai đoạn tới, xã hướng tới xây dựng Cà Ná trở thành đô thị công nghiệp - dịch vụ biển trọng điểm phía Nam tỉnh; tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm đạt 16%/năm, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đạt trên 90% vào năm 2030.

Đại hội Đảng bộ xã Cà Ná lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại phường Bảo An, đại hội quy tụ 148 đại biểu, đại diện cho 1.648 đảng viên. Nhiệm kỳ vừa qua, phường đạt nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cấp hạ tầng đô thị, bảo tồn di sản văn hóa. Nhiệm kỳ mới, phường đặt mục tiêu phát triển toàn diện, văn minh, thân thiện, với tốc độ tăng trưởng kinh tế 13-14%/năm; đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đạt hơn 97%, không còn hộ nghèo đa chiều.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ phường Bảo An lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại cả ba đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025, và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIX.