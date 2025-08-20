Khánh Hòa khởi công đồng loạt 4 dự án gần 20.000 tỷ chào mừng Quốc khánh 2/9

Sáng 19/8, tỉnh Khánh Hòa đồng loạt khởi công 4 dự án lớn với tổng vốn gần 20.200 tỷ đồng, hòa chung không khí cả nước chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Phối cảnh Khu đô thị hỗn hợp TP. Nha Trang. Ảnh minh họa.

Các dự án gồm: Khu đô thị hỗn hợp TP. Nha Trang (Sun Group, hơn 17.000 tỷ đồng), Cơ sở đào tạo và nghiên cứu Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Khánh Hòa, Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng và Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Thành Hải.

Dự án Khu đô thị hỗn hợp TP. Nha Trang, quy mô 226ha, được định vị là khu đô thị ven sông – kề biển, gồm 3 phân khu: bán đảo đô thị sinh thái, đảo công viên giải trí quốc tế và đảo thiên đường. Đây là dự án đầu tiên của Sun Group tại Khánh Hòa, được kỳ vọng tạo động lực cho kinh tế đêm và trở thành biểu tượng đô thị mới của Nha Trang.

Lễ khỏi công Dự án UEH Nexus Campus Nha Trang. Ảnh: BKH.

Dự án UEH Nexus Campus Nha Trang rộng 2,1ha, vốn đầu tư 294 tỷ đồng, với quy mô đào tạo 2.000 học viên. Công trình hướng đến ba trụ cột: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu – chuyển giao giải pháp và kết nối mạng lưới học giả – doanh nghiệp. Khi hoàn thành cuối năm 2026, dự án sẽ là hạt nhân mới về giáo dục – khoa học, khẳng định vị thế Khánh Hòa trên bản đồ đào tạo quốc tế.

Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Dốc Trắng. Ảnh: BKH.

Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, giai đoạn 1 có diện tích gần 100ha, do Công ty CP Phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ làm chủ đầu tư, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 16.000 lao động. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gia tăng nguồn thu ngân sách và nâng cao thu nhập người dân.

Lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Quân và chủ đầu tư trao tặng 500 triệu đồng học bổng khuyến học cho Trường THPT Nguyễn Trãi. Ảnh: BKH.

Dự án Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Thành Hải có tổng vốn 1.358 tỷ đồng, gồm 1.352 căn hộ, phục vụ khoảng 5.400 người. Công trình thuộc chương trình phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Phát biểu tại các lễ khởi công, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, việc đồng loạt khởi công 4 dự án có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm phát triển năng động của khu vực. Các dự án trải đều trên nhiều lĩnh vực: đô thị, giáo dục, công nghiệp, an sinh – khẳng định tầm nhìn phát triển toàn diện, bền vững.