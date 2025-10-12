Khánh Hòa: Hơn 4.800 tỷ đồng đầu tư Khu đô thị mới Diên Thạnh

Dự án sẽ hình thành khu đô thị hiện đại tại xã Diên Lạc và Suối Hiệp, góp phần phát triển không gian đô thị phía Tây Nha Trang.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Diên Thạnh tại xã Diên Lạc và xã Suối Hiệp, với tổng vốn hơn 4.800 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án có quy mô hơn 139 ha, hướng tới xây dựng một khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo cảnh quan văn minh, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị của khu vực phía Tây Nha Trang.

Khánh Hòa sắp có khu đô thị hơn 139 ha tại khu vực phía Tây Nha Trang. Ảnh: Mã Phương

Trong đó, đất phát triển nhà ở thương mại khoảng 24 ha, đất nhà ở xã hội hơn 6,3 ha. Nhà đầu tư được phép xây dựng và kinh doanh các sản phẩm nhà ở liền kề, biệt thự, chung cư hỗn hợp; đồng thời phải đầu tư, bàn giao toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng và quỹ đất tái định cư cho địa phương quản lý.

Nhà đầu tư cũng phải đấu nối đồng bộ hệ thống hạ tầng với khu dân cư xung quanh, đảm bảo thoát nước và tránh ngập úng khu vực.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, thực hiện trong 7 năm kể từ khi có quyết định lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến từ quý III/2025 đến quý III/2032.