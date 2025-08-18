Hà Nội

Bất động sản

Khánh Hòa: Dự án Khu nhà ở xã hội OXH02 vốn 2.200 tỷ chính thức có chủ đầu tư

UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt liên danh Minh Ngọc – Delta V làm chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội OXH02 tại phường Nha Trang, quy mô hơn 1.500 căn hộ.

Lê Hoàn
﻿z6915005578147-81347f82caedd5e7afd2da8a4dc693f5.jpg
Ảnh minh họa. Internet

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định giao liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Minh Ngọc cùng Công ty CP Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta V làm chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội OXH02 tại phường Nha Trang. Trong đó, Công ty Minh Ngọc được giao đại diện chủ đầu tư.

Quyết định này được áp dụng theo Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; đồng thời tuân thủ Nghị định 192 quy định chi tiết các biện pháp triển khai.

Dự án OXH02 tọa lạc tại số 10 đường Trường Sơn, phường Nha Trang, trên diện tích 13.027m². UBND tỉnh yêu cầu UBND phường Nha Trang khẩn trương hoàn tất thủ tục thu hồi đất, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 9/2025.

Với tổng vốn hơn 2.200 tỷ đồng, dự án được quy hoạch gồm 2 khối nhà ở xã hội chiếm 80% diện tích và 20% diện tích cho nhà ở thương mại. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp 1.540 căn hộ, trong đó có 1.215 căn hộ nhà ở xã hội, phục vụ nhu cầu an cư của khoảng 4.060 người.

UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương phối hợp quản lý, giám sát toàn bộ quá trình triển khai, từ thủ tục xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy đến kinh doanh bất động sản. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày giao chủ đầu tư.

