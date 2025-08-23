Khánh Hòa dồn lực cho hai trụ cột tăng trưởng

Đồng chí Trần Quốc Nam điều hành cuộc họp. Ảnh: BKH

Chiều 22/8, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Quốc Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành, địa phương nhằm đánh giá tình hình và đề ra giải pháp triển khai hai trụ cột động lực công nghiệp và năng lượng theo Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030.

Thách thức từ công nghiệp và năng lượng

Theo Sở Công Thương thông tin, toàn tỉnh hiện có 33 cụm công nghiệp (CCN) với diện tích quy hoạch hơn 1.439 ha. Trong đó, 16 cụm đã được thành lập, tổng diện tích gần 673 ha. Cụ thể, 12 CCN do doanh nghiệp đầu tư hạ tầng với diện tích hơn 514 ha, còn lại 4 CCN do ngân sách đầu tư, giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh quản lý. Như vậy, vẫn còn 17 cụm chưa thành lập (khoảng 766 ha), tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ thu hút đầu tư và bỏ lỡ cơ hội phát triển sản xuất.

Nhiều ý kiến của lãnh đạo các sở ngành tại buổi họp, cho rằng, khó khăn lớn nhất là chưa lấp đầy các cụm công nghiệp. Hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu chính sách đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư thứ cấp, trong khi thủ tục đất đai và giải phóng mặt bằng còn kéo dài.

Về năng lượng, theo Quy hoạch điện VIII và điều chỉnh, giai đoạn 2025 - 2030 Khánh Hòa có 60 dự án, tổng công suất hơn 8.517 MW (gồm 8 MW thủy điện nhỏ bổ sung). Tuy nhiên, mới có 14 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư; còn 46 dự án vẫn chưa chọn lựa được nhà đầu tư.

Điều này tạo áp lực lớn, nhất là khi tỉnh xác định năng lượng – trong đó có điện hạt nhân và điện tái tạo – là trụ cột chiến lược bảo đảm cho mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Giải pháp tháo gỡ và định hướng bứt phá

Tại cuộc họp, nhiều sở, ngành kiến nghị UBND tỉnh sớm ban hành cơ chế đồng bộ về quy hoạch hạ tầng, đồng thời chỉ đạo tăng cường nhân lực hỗ trợ địa phương giải quyết thủ tục đầu tư. Một số ý kiến đề xuất xây dựng quỹ đất sạch để rút ngắn thời gian chuẩn bị, tránh tình trạng nhà đầu tư chiến lược nản lòng vì thủ tục kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam nhấn mạnh: “Các đơn vị phải xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, ưu tiên xử lý dứt điểm những việc cấp bách. Môi trường đầu tư cần được cải thiện mạnh mẽ hơn nữa. Cơ quan, địa phương nào để doanh nghiệp, nhà đầu tư vướng mắc kéo dài thì lãnh đạo đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp.”

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng khẳng định, muốn thực hiện hiệu quả hai trụ cột, trước hết phải kêu gọi, lấp đầy các cụm công nghiệp, chọn những doanh nghiệp có khả năng tạo ra sản phẩm giá trị cao. Ông yêu cầu Sở Công Thương thường xuyên rà soát tiến độ, kiên quyết thu hồi dự án chậm để nhường cơ hội cho đơn vị khác có năng lực.

Thôn Thái An, Xã Vĩnh Hải được quy hoạch xây dựng Dự án Nhà máy điện hạt nhân 2 .

Trong lĩnh vực năng lượng, ông Hoàng nhấn mạnh cần ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư đủ tiềm lực và kinh nghiệm, tập trung triển khai từng dự án cụ thể, đồng thời tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án điện hạt nhân. Ông giao Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí nhân sự trực tiếp hỗ trợ địa phương về thủ tục đất đai; các sở, ngành rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ đã được giao, xây dựng lộ trình chi tiết theo mốc thời gian.

Với quyết tâm chính trị cao, cùng định hướng rõ ràng, Khánh Hòa kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ từ hai trụ cột công nghiệp và năng lượng. Nếu tháo gỡ được những điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai, thủ tục, tỉnh hoàn toàn có thể biến tiềm năng thành động lực, trở thành một trong những địa phương dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế hai con số ở khu vực.