Khánh Hòa: Cho thuê đất “ngoài kế hoạch” tại dự án tổ hợp khách sạn Hoàn Kiếm

Dự án khách sạn – căn hộ Hoàn Kiếm tại Nha Trang bị chỉ ra hàng loạt vi phạm: cho thuê đất trái quy hoạch, không đấu giá, chưa nghiệm thu đã bán hơn 200 căn hộ.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng tại dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ Hoàn Kiếm (số 25 Phan Chu Trinh, phường Nha Trang), khi khu đất được cho thuê trái quy định, chưa có trong kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Theo kết luận thanh tra, khu đất có diện tích 1.865,9 m², thuộc đất do Nhà nước quản lý, được quy hoạch là đất sản xuất - kinh doanh. Tuy nhiên, trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của TP. Nha Trang cũ, dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ Hoàn Kiếm không có tên.

Dù vậy, UBND tỉnh Khánh Hòa (cũ) vẫn ra quyết định cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sơn Lâm - Nha Trang thuê đất, vi phạm quy định tại Luật Đất đai 2013. Trách nhiệm thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014 - 2016 cùng các cá nhân liên quan.

Dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ Hoàn Kiếm nay có tên là Marina Suites. Ảnh: Phùng Quang

Cũng tại khu đất trên, UBND tỉnh Khánh Hòa trước đó đã cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Lâm thuê đất năm 2014 mà không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, trái quy định của Luật Đất đai 2003.

Thanh tra xác định, năm 2016, UBND tỉnh tiếp tục thu hồi và cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sơn Lâm - Nha Trang thuê lại đất để thực hiện dự án nêu trên nhưng vẫn không qua đấu giá quyền sử dụng đất là thực hiện không đúng quy định tại Luật Đất đai năm 2013.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra còn phát hiện việc hỗ trợ tháo dỡ tài sản trên đất cho doanh nghiệp mà không thực hiện bán đấu giá tài sản nhà nước theo quy định. Vi phạm này được xác định xảy ra năm 2014, trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Khánh Hòa thời điểm đó.

Đáng chú ý, dự án chưa được nghiệm thu nhưng chủ đầu tư đã đưa vào khai thác, cho thuê và chuyển nhượng hơn 200 căn hộ, vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về đầu tư và kinh doanh bất động sản. Trách nhiệm thuộc về Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sơn Lâm - Nha Trang.