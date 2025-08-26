Khánh Hòa: 4 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Bốn công trình trọng điểm sẽ được động thổ, khởi công và khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Công trình Hồ chứa nước Sông Than. Ảnh : Lê Hoàn.

Ngày 25/8, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức lễ động thổ, khởi công và khánh thành 4 công trình quan trọng, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ động thổ Dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nha Trang; khởi công Nhà ở xã hội NOXH 01 (HACOM OCEAN CITY 01) tại Khu đô thị biển Bình Sơn – Ninh Chử; khánh thành và gắn biển cho 2 công trình: Đường nối cao tốc Bắc – Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná (đoạn từ cao tốc Bắc – Nam đến Quốc lộ 1) cùng hồ chứa nước Sông Than.

Đường nối cao tốc Bắc – Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná (đoạn từ cao tốc Bắc – Nam đến Quốc lộ 1). Ảnh: Lê Hoàn.

Các sự kiện này dự kiến diễn ra ngày 4/9. UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị mặt bằng, chương trình kịch bản, vị trí gắn biển và điều kiện kỹ thuật trước thời hạn quy định. Công tác lễ tân, âm thanh, ánh sáng, an ninh, phân luồng giao thông, PCCC… phải bảo đảm trang trọng, an toàn, hiệu quả.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đôn đốc, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đất đai, xây dựng để đủ điều kiện khởi công theo quy định.