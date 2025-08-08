Hà Nội

Doanh nghiệp

Khang Điền báo lãi suy giảm nửa đầu năm, tồn kho chiếm 74% tổng tài sản

6 tháng đầu năm, Khang Điền báo lãi 315 tỷ đồng, hoàn thành 31,5% kế hoạch năm. Song hàng tồn kho hơn 23.000 tỷ, chiếm 74% tổng tài sản.

Lê Vy

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025 với kết quả kinh doanh ghi nhận diễn biến trái chiều.

Trong kỳ, doanh thu thuần đạt 1.047 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ vào việc đẩy mạnh hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh 374% lên 642 tỷ đồng khiến biên lợi nhuận gộp giảm từ 78,99% xuống còn 38,68%.

Chi phí chiết khấu thanh toán cũng ghi nhận mức tăng 373% lên 54 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tiếp tục gia tăng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 2 chỉ đạt 196 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Khang Điền đạt 1.757 tỷ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 315 tỷ đồng, giảm 9%. So với kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu doanh thu 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng, công ty hiện hoàn thành lần lượt 46% và 31,5% kế hoạch.

nha-khang-dien-17539362230781866967579.jpg
Ảnh minh họa

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Khang Điền đạt 31.251 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm khoảng 74% tổng tài sản, tương đương hơn 23.000 tỷ đồng. Các khoản tồn kho lớn chủ yếu tập trung tại các dự án Khang Phúc – Tân Tạo với 8.146 tỷ đồng, Clarita – Bình Trưng Đông với 4.639 tỷ đồng và Emeria – Bình Trưng Đông với 3.725 tỷ đồng.

Ngoài hàng tồn kho, công ty cũng ghi nhận 1.053 tỷ đồng chi phí dở dang dài hạn, chủ yếu liên quan đến đầu tư cho khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng.

Tính đến cuối quý 2, tổng nợ phải trả của Khang Điền là 11.544 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm khoảng 79%. Trong kỳ, công ty đã vay thêm 1.250 tỷ đồng từ VietinBank để phát triển dự án Khu dân cư Phong Phú 2. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất tại xã Bình Hưng, TP. HCM.

Về dòng tiền, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tính đến cuối quý 2 còn 381 tỷ đồng, giảm hơn 1.500 tỷ đồng so với đầu năm. Riêng tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, Khang Điền đã ghi nhận 35 tỷ đồng tiền thuê đất nhận trước.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên, ban lãnh đạo cho biết lợi nhuận năm nay dự kiến đến từ việc bàn giao khoảng 40% số căn hộ còn lại thuộc dự án The Privia tại quận Bình Tân, đồng thời mở bán hai dự án thấp tầng mới tại Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức. Đây là các dự án hợp tác với Keppel Land. Phân khu thấp tầng dự kiến sẽ triển khai kinh doanh từ quý 3/2025, trong khi phần cao tầng gồm khoảng 600 căn hộ sẽ khởi công vào năm 2026.

Một số dự án đang có tiến triển về pháp lý. Cụ thể, dự án 11A tại huyện Bình Chánh với quy mô 16 ha đã có quyết định giao đất và được phê duyệt quy hoạch 1/500 cho 13 ha. Doanh nghiệp đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và bắt đầu thi công hạ tầng kỹ thuật.

Với khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng có quy mô 109 ha, Khang Điền đã được cấp quyết định thuê đất cho 89 ha và giấy phép xây dựng. Hiện hạ tầng đang được triển khai xây dựng và dự kiến hoàn tất vào giai đoạn 2025–2026. Sau khi hoàn thiện, khu công nghiệp này sẽ được đưa vào khai thác từ năm 2027. Doanh nghiệp cũng đã nhận được một số đề nghị hợp tác đầu tư và đang trong quá trình nghiên cứu phương án kinh doanh phù hợp.

Ngoài ra, một số dự án khác vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng hoặc hoàn tất thủ tục pháp lý để triển khai trong các giai đoạn tiếp theo.

