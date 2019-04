Xót xa tê giác run bần bật khi bị con người cắt sừng

Mới đây, nhiếp ảnh gia Neil Aldridge đã ghi lại được những hình ảnh về tình trạng thê thảm, đáng báo động của những con tê giác ở châu Phi. Do sự tàn bạo của con người, thèm muốn sừng tê giác nên loài vật này đang tiến đến nguy cơ tuyệt chủng. Trong ảnh là một con tê giác đã bị những kẻ săn trộm cưa sừng một cách vô cùng tàn nhẫn. Khi được tìm thấy, con tê giác ở trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Các nhân viên kiểm lâm và các nhà hoạt động chỉ có thể di chuyển nó đến nơi tốt hơn để chữa trị. Con tê giác hoảng loạn và run rẩy tột độ vì bị bịt mặt. Nó không còn chút lòng tin nào vào con người và cố gắng bảo vệ đứa con đằng sau mình, không muốn tê giác con cũng phải chịu cơn ác mộng bị cưa sừng tương tự như mình. Được biết, những con tê giác sống sót sau khi bị bọn săn trộm cưa sừng được đưa về chăm sóc tại trung tâm bảo vệ động vật hoang dã địa phương. Những chiếc sừng nhọn trước kia của chúng giờ chỉ còn lại là những vết sẹo. Vô cùng đau lòng. Chúng phải chịu những vết thương đau đớn cực độ do lòng tham của con người. Theo số liệu thống kê, những năm 1970, vẫn có hàng ngàn con tê giác sống rải rác ở các thảo nguyên châu Phi. Thế nhưng do lòng tham và sự tàn bạo của con người, tê giác đen và tê giác trắng đã bị săn trộm nhiều đến mức sắp tuyệt chủng chỉ trong vòng nửa thế kỷ. Có thể nói, những con thú có móng guốc lớn nhất thế giới đang chơi trò chơi tử thần với những kẻ săn trộm mỗi ngày. Mời quý vị xem video: Ấn tượng cảnh hà mã đại chiến tê giác

