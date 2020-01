Xót xa hình ảnh gấu túi trong thảm họa cháy kinh hoàng nước Úc

Từ tháng 9 năm ngoái, đợt cháy rừng khủng khiếp ở miền nam nước Úc không chỉ gây ra nhiều thiệt hại về người, nhà cửa mà còn khiến khoảng 480 triệu cá thể động vật thuộc các loài có vú, bò sát và chim bị chết. Trong số này, gấu túi Koala - một trong những động vật có tính biểu tượng của Australia - bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Theo thống kê, tính đến hôm qua, 05/1, tại Úc 14,5 triệu ha rừng đã bị cháy (gấp 6 lần so với vụ cháy rừng Amazon năm 2019); nửa tỷ động vật bị thiêu sống; 20 người chết và nhiều người mất tích; 8.000 con gấu túi đã chết... Bản tính gấu túi là loài di chuyển và hoạt động chậm nên khó có khả năng tự chạy thoát khỏi những ngọn lửa. Các nhà môi trường ước tính khoảng 30% dân số loài này đã chết. Số lượng động vật bị chết cháy còn có thể tăng lên trong thời gian tới, bởi dẫu thoát khỏi đám cháy nhưng chúng có thể bị đói, khát hoặc chết vì sốc nhiệt trong khi bị mất đi môi trường sống. Hiện tại các cơ sở y tế địa phương đang tiếp nhận và chữa trị cho những con vật may mắn sống sót nhưng bị bỏng nặng. Nhiều gia đình ở Úc đã biến nhà, phòng khách, phòng ngủ của họ thành nơi cứu hộ các loài vật. Hình ảnh về những con vật trong tình trạng bị bỏng và mất nước được người dân địa phương chăm sóc và cho ăn. Koala, hay gấu túi, có tên khoa học là Phascolarctos cinereus, là một loài thú có túi ăn thực vật sống tại Úc và là loài vật duy nhất hiện còn sống trong họ Phascolarctidae, và họ hàng gần gũi nhất còn sinh tồn của nó là wombat. Koala được tìm thấy ở vùng dọc theo bờ biển phía đông và nam đảo chính, chính xác là ở Queensland, New South Wales, Victoria và Nam Úc. Nó có chiều dài cơ thể khoảng 60–85 cm và khối lượng 4–15 kg. Màu lông từ xám bạc đến nâu sô-cô-la. Koala ở các quần thể phía bắc nói chung nhỏ hơn và sáng màu hơn hơn các cá thể sống ở phía nam. . Koala mới sinh không có lông, chưa mở mắt, chưa có tai và chỉ bé bằng hạt đậu. Koala khi lọt lòng mẹ trèo lên cái túi lộn ngược của mẹ nó (có thể đóng mở theo ý muốn của koala mẹ) và bám vào một trong hai núm vú của mẹ. Koala nhỏ ở trong túi của mẹ trong khoảng 6 tháng đầu tiên, chỉ bú sữa. Trong thời gian này, nó phát triển tai, mắt và lông. Sau đó koala nhỏ sẽ bắt đầu đi ra ngoài. Mời quý vị xem video: Cảnh tượng cháy rừng kinh hoàng ở Úc

Từ tháng 9 năm ngoái, đợt cháy rừng khủng khiếp ở miền nam nước Úc không chỉ gây ra nhiều thiệt hại về người, nhà cửa mà còn khiến khoảng 480 triệu cá thể động vật thuộc các loài có vú, bò sát và chim bị chết. Trong số này, gấu túi Koala - một trong những động vật có tính biểu tượng của Australia - bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Theo thống kê, tính đến hôm qua, 05/1, tại Úc 14,5 triệu ha rừng đã bị cháy (gấp 6 lần so với vụ cháy rừng Amazon năm 2019); nửa tỷ động vật bị thiêu sống; 20 người chết và nhiều người mất tích; 8.000 con gấu túi đã chết... Bản tính gấu túi là loài di chuyển và hoạt động chậm nên khó có khả năng tự chạy thoát khỏi những ngọn lửa. Các nhà môi trường ước tính khoảng 30% dân số loài này đã chết. Số lượng động vật bị chết cháy còn có thể tăng lên trong thời gian tới, bởi dẫu thoát khỏi đám cháy nhưng chúng có thể bị đói, khát hoặc chết vì sốc nhiệt trong khi bị mất đi môi trường sống. Hiện tại các cơ sở y tế địa phương đang tiếp nhận và chữa trị cho những con vật may mắn sống sót nhưng bị bỏng nặng. Nhiều gia đình ở Úc đã biến nhà, phòng khách, phòng ngủ của họ thành nơi cứu hộ các loài vật. Hình ảnh về những con vật trong tình trạng bị bỏng và mất nước được người dân địa phương chăm sóc và cho ăn. Koala, hay gấu túi, có tên khoa học là Phascolarctos cinereus, là một loài thú có túi ăn thực vật sống tại Úc và là loài vật duy nhất hiện còn sống trong họ Phascolarctidae, và họ hàng gần gũi nhất còn sinh tồn của nó là wombat. Koala được tìm thấy ở vùng dọc theo bờ biển phía đông và nam đảo chính, chính xác là ở Queensland, New South Wales, Victoria và Nam Úc. Nó có chiều dài cơ thể khoảng 60–85 cm và khối lượng 4–15 kg. Màu lông từ xám bạc đến nâu sô-cô-la. Koala ở các quần thể phía bắc nói chung nhỏ hơn và sáng màu hơn hơn các cá thể sống ở phía nam. . Koala mới sinh không có lông, chưa mở mắt, chưa có tai và chỉ bé bằng hạt đậu. Koala khi lọt lòng mẹ trèo lên cái túi lộn ngược của mẹ nó (có thể đóng mở theo ý muốn của koala mẹ) và bám vào một trong hai núm vú của mẹ. Koala nhỏ ở trong túi của mẹ trong khoảng 6 tháng đầu tiên, chỉ bú sữa. Trong thời gian này, nó phát triển tai, mắt và lông. Sau đó koala nhỏ sẽ bắt đầu đi ra ngoài. Mời quý vị xem video: Cảnh tượng cháy rừng kinh hoàng ở Úc