Vùng đất bí ẩn kỳ quái, quanh năm sống chung với mưa

1. Làng Mawsynram, Ấn Độ: Ngôi làng nhỏ Mawsynram tọa lạc tại bang Meghalaya ở Ấn Độ là địa điểm ẩm ướt nhất thế giới với lượng mưa trung bình hàng năm lên đến 11,871 mm. Ảnh: Theatlantic. Sở dĩ thời tiết nơi đây khắc nghiệt như vậy do dãy núi Hymalaya đã chặn những đám mây ẩm ở phía bắc, khiến chúng bị nén lại do sự chênh lệch khí quyển, từ đó tạo nên những cơn mưa liên tục. Ảnh: Windowseatbug, a.kynter. Người dân tại Mawsynram từ nhỏ đã phải học cách thích nghi với điều kiện sống ẩm ướt và không bao giờ ra khỏi nhà nếu quên mang dù hoặc áo mưa. Những chiếc dù truyền thống của người Mawsynram còn gọi là knup, có hình dạng giống một chiếc lá khổng lồ, vuông ở phần đầu để người dùng đội được. Knup được đan từ tre và lá chuối, rất thích hợp để chống gió mạnh và những cơn mưa nặng hạt. Ảnh: Thequint. Tuy vậy, nhờ mưa ẩm quanh năm nên thảm thực vật tại khu vực này rất phát triển. Mawsynram sở hữu rất nhiều thác nước hùng vĩ, hang đá vôi cùng rừng rậm nhiệt đới, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan. Ảnh: Thequint. 2. Làng Cherrapunji, Ấn Độ: Cách Mawsynram chừng 15 km là ngôi làng Cherrapunji, nơi xếp thứ 2 trong danh sách những địa điểm ẩm ướt nhất thế giới. Cherrapunji sở hữu lượng mưa hàng năm là 11.777 mm, cũng nằm tại bang Meghalaya. Khu vực này nằm ở độ cao 1.376 m so với mực nước biển. Những cơn mưa tại đây được tạo ra từ gió mùa xuất phát ở vịnh Bengal. Ảnh: Theatlantic. Do ảnh hưởng bởi khí hậu nhiệt đới gió mùa, lượng mưa tại Cherrapunji cũng thay đổi theo từng tháng. Để đối phó với tình hình ẩm ướt quanh năm, người dân đã bện hàng nghìn chiếc rễ cây vững chắc nhất làm thành những cây cầu bắc qua các tuyến đường rừng trơn trượt. Ảnh: Theatlantic. 3. Tutendo, Colombia: Làng Tutendo nằm ở Colombia có lượng mưa trung bình mỗi năm chỉ xếp sau Cherrapunji 7 mm. Mỗi năm tại đây có 2 mùa mưa, do vậy đây cũng là khu vực có lượng mưa cao nhất Nam Mỹ. Ngay cả giữa mùa khô, người ta vẫn ghi nhận được 20 ngày mưa mỗi tháng. Với dân số chỉ vỏn vẹn khoảng 1.000 người, những ngôi nhà tại đây luôn phải lợp bằng tấm chống nước để tránh sự ẩm thấp. Ảnh: Nationalgeographic. 4. Sông Cropp, New Zealand: New Zealand luôn nổi tiếng với những điểm đến kỳ quặc và thú vị nhất thế giới. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi quốc gia này cũng có mặt trong danh sách những nơi mưa nhiều thế giới. Sông Cropp sở hữu lượng mưa trung bình lên đến 11.516 mm mỗi năm. Do địa hình liền kề với biển Tasman và được bao bọc bởi những dãy núi cao hiểm trở, mưa tích tụ tại đây nhiều hơn so với những khu vực khác. Ảnh: Newsland.

