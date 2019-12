Voọc chà vá chân xám bán trên mạng 1 triệu đồng quý hiếm cỡ nào?

Mới đây, công an phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lập hồ sơ vụ bắt giữ hai đối tượng vận chuyển động vật hoang dã là loài voọc chà vá chân xám cực kỳ quý hiếm. Ảnh: Lao động Các đối tượng khai nhận đã mua cá thể động vật hoang dã qua mạng xã hội có tên H.C.N.T với giá 1 triệu đồng. Con voọc bị nhốt trong một chiếc lồng nhỏ, đang bị yếu và tinh thần hoảng sợ. Ảnh: Lao độngVoọc chà vá chân xám là loài đặc hữu chỉ có ở Việt Nam, có tên khoa học là Pygathrix cinerea, phân bố tại một số tỉnh Nam trung bộ như Quảng Nam, Kontum, Bình Định. Loài này hiện chỉ còn dưới 1500 cá thể do nạn chặt phá rừng những năm qua. Ảnh: Lao động Theo nghi nhận, đây là một trong số 25 loài linh trưởng nguy cấp nhất thế giới với chỉ 800-1.000 cá thể còn sót lại, là loài động vật hiếm và có diện phân bố hẹp. Voọc chà vá chân xám chủ yếu sống trên cây theo đàn và hoạt động vào ban ngày. Thức ăn của loài động vật đặc hữu này bao gồm lá cây, hoa và trái cây. Chúng có cặp chân và hai tay màu xám đúng như tên gọi. Voọc chà vá chân xám giao tiếp với nhau thông qua hình ảnh, âm thanh và sự động chạm. Biểu hiện khuôn mặt có thể là nhăn nhó, cho thấy thái độ tuân phục, thái độ đùa giỡn khi chơi cùng các thành viên khác và nhìn chằm chằm thể hiện sự tò mò hay tức giận. Biểu hiện khuôn mặt cũng được thể hiện rõ trong giai đoạn chọn bạn tình. Con đực sẽ nhìn về phía con cái để cho thấy rằng chúng sẵn sàng giao phối. Voọc chà vá chân xám thường chải chuốt lông để loại bỏ ký sinh trùng. Mùa "yêu đương" của voọc chà vá chân xám bắt đầu giữa tháng 8 và tháng 12 trong khi mùa sinh sản thường diễn ra giữa tháng 1 và tháng 8. Con mẹ sẽ sinh một con non nặng khoảng 500 đến 720g. Con cái sẽ có thể bắt đầu sinh sản khi khoảng tầm 4 tuổi. Săn bắn là mỗi đe dọa chính đối với chà vá chân xám. Chúng bị săn bắn để lấy thịt phục vụ các quán nhậu và dùng cho mục đích chữa bệnh. Xương của chúng thường dùng để nấu cao vì người ta nghĩ nó có thể cải thiện xương khớp và bệnh thận. Cao khỉ cũng được cho rằng có thể chữa biếng ăn, mất ngủ cà thiếu máu. Chà vá chân xám thường bị bắt đem đi bán. Con được bị giết còn con non được bán làm thú cảnh. Hiện chà vá chân xám nằm trong danh sách các loài cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ của IUCN. Mời quý vị xem video: Ghê rợn trước bẫy săn bắt động vật hoang dã

