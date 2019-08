Việt Nam thuộc top thác nước đẹp nhất thế giới

Thác Aquafraggia, vùng Bologna, Ý

Một vài tuần trước, chúng tôi đã đến lễ hội Notte delle Cascate tổ chức dưới chân thác Acquafraggia ở Val Bregaglia gần Chiavenna. Chúng tôi đã nếm thử ẩm thực và rượu vang của địa phương khi chúng tôi lang thang gần hơn đến chân thác. Có hai dòng suối đổ xuống cách tường thung lũng 130m.(Martha) Grawa, Áo

Thác nước Grawa ở thung lũng Stubai. Chúng tôi đi du lịch tới đó bằng xe buýt. Sáng hôm ấy, trời ẩm ướt, mù sương, chúng tôi đến đó không một bóng người. Thác nước rộng 85 m, dòng nước chảy xuống tạo ra cảnh tượng tuyệt vời, hùng vĩ. Khi chúng tôi đến đó vào ngày hôm sau, khung cảnh thác rực rỡ với nắng chiều, bầu trời xanh và cây cối tươi tốt.(Liz Young) Svartifoss, Iceland

Một trong những hình ảnh tuyệt vời nhất đọng lại trong tâm trí tôi đến tận bây giờ đó là thác nước Svartifoss huyền bí ở Iceland, phía nam công viên quốc gia Vatnajökull. Mặc dù đây không phải là thác nước lớn nhất ở Iceland, nhưng tôi cảm thấy nó vô cùng kỳ diệu. Dưới ánh sáng tàn lụi của mặt trời mùa đông, dòng thác đổ xuống trắng xóa với sức mạnh phi thường. Từ trung tâm du khách ở Skaftafell đi bộ đến Svartifoss mất khoảng 45 phút. Mỗi lần nghĩ về Svartifoss, trái tim lại lỡ một nhịp.(Thanh L) Søtefossen, Na Uy

Nếu bạn yêu thích cảnh thác nước như tôi thì hãy đến miền đất hứa Na Uy. Nhiều thác nước lớn ở Na Uy phục vụ cho ngành công nghiệp thủy điện của đất nước. Đi bộ xuôi theo dòng sông Kinso, bạn sẽ mãn nhãn với bốn thác nước trước khi lên đến thác Søtefossen của thung lũng Husedalen. Bắt đầu chuyến hành trình đến thác ở Kinsarvik: có một trạm xe buýt trong làng và một bãi đậu xe ở đầu đường mòn cách thung lũng vài km. Con đường mòn cao 666 m.(Michael) Glen Maye, Đảo Man

Thác nước Glen Maye ở đảo Man chảy qua hẻm núi xanh mướt, xung quanh toàn cảnh núi rừng và rêu, dương xỉ và cỏ cây thẫm màu do hơi nước từ thác nước chảy xuống. Thác Glen Maye cách thị trấn Peel phía tây 10 phút lái xe. Elizabeth Cora Linn, Nam Lanarkshire

Thác Clyde sau cơn mưa được xem là nơi kỳ diệu nhất ở miền Trung Scotland. Du khách có thể đi bộ từ thị trấn lịch sử New Lanark qua rừng dọc bờ sông đến đây. Thác đã gây ấn tượng và truyền cảm hứng cho các nhà thơ và nhà văn trong nhiều thế kỷ như Wordsworth, Coleridge và JMW Turner. Moira Dòng thác Mill và Whitfield, ở Wensleydale, trong công viên quốc gia Yorkshire

Ngôi làng Askrigg đẹp như tranh vẽ ở Wensleydale nổi tiếng có hai thác nước tuyệt vời, Mill và Whitfield. Du khách phải đi lối đi phía sau của công viên, ngang qua đồng cỏ rồi mới đến thác Mill trong khu rừng rậm rạp. Thác nước đổ xuống vách núi chằng chịt cây leo của hang động. Tiếp tục đi đến Whitfield trước khi đi ra khỏi thung lũng và lần theo vùng đất hoang trở lại Askrigg. Daniel Ashman Thác nước ở hẻm núi Baatara, Lebanon

Kỳ quan thời nguyên thủy -‘Hang động ba cây cầu” nằm gần làng Tannourine (khoảng 90 phút lái xe từ Beirut). Dòng thác lạnh giá đổ xuống từ độ cao 250 m xuyên qua hang động đá vôi. Trong nhiều thế kỷ, nước chảy bào mòn tạo thành ba vòng cung đá vôi ngang qua khoang hang chính ở cuối hẻm núi dốc. Gareth Roberts Thác nước Gocta, Peru

Trong khu rừng ở rìa Amazon, thuộc vùng Chachapoyas, có một thác nước đẹp nhất mà tôi từng thấy. Người dân địa phương sẽ cho bạn biết đây là thác nước cao thứ ba trên thế giới (771m) mặc dù các chuyên gia vẫn còn chưa công nhận hoàn toàn điều này và được Cơ sở dữ liệu thác nước thế giới xếp vị trí cao thứ 16 trên thế giới. Tim Evans Thác Moconá, Misiones, Argentina

Thác nước đổ xuống sông Uruguay chia cắt Brazil và Argentina. Được chủ nhà tại nhà nghỉ Don Enrique giới thiệu, chúng tôi đã đến thăm thác Moconá cách đó khoảng 50km. Thật độc đáo, thác chảy hết chiều dài của dòng sông mặc dù chỉ cao khoảng 20 m. Moconá dịch theo ngôn ngữ Guarani có nghĩa là nuốt chửng mọi thứ - quả đúng không sai với tên gọi của nó. Paul Hammond Snoqualmie, tiểu bang Washington, Mỹ

Thác nước cao 82 m (cao hơn khoảng 30 m so với thác Niagara, Canada) nổi tiếng cả thế giới khi xuất hiện trong loạt phim truyền hình Twin Peaks thập niên 1990. David Chalton Thác Sunwapta, công viên quốc gia Jasper, Canada

Thác Upper cao18 m, gần bãi đậu xe của đại lộ Icefields. Một phần nước của thác được chảy từ sông băng Athabasca dồi dào nước vào mùa xuân và đầu mùa hè khi băng ở sông tan. Nước chảy ào ạt uốn lượn quanh hai bên đảo. Victoria Thác Kalandula, Angola

Thác Kalandula là một trong những thác nước lớn nhất của châu Phi, tự hào với chiều rộng ấn tượng 410 m và cao 105m. Thác nước đổ xuống dữ dội, tạo thành sương mù bao quanh. Line Nyhagen Thác Tappiya, Philippines

Nằm trong thung lũng của dãy núi Cordillera, thác Tappiyal ở cuối hành trình qua làng Batad, giữa ruộng bậc thang Ifuago - di sản thế giới của Unesco (cách thủ đô Manila khoảng 390km về phía bắc). Bỏ ra 8 đến 16 bảng Anh để thuê một hướng dẫn viên địa phương có thể đưa bạn đi bộ dọc theo ruộng bậc thang xanh mướt, qua núi khoảng 30 phút sau đó mới đến thác. Laurence Britton Ngare Ndare, Kenya

Nằm trong khu bảo tồn rừng miền trung Kenya, thác Ngare Ndare đẹp đến khó tin, phù hợp với du khách thích bơi lội. Bạn phải đi bộ từ cổng chính khoảng 4 km qua rừng rậm mới đến thác. Clare Nachi, Nhật Bản

Đường mòn Kumano Kodo khoảng 100km thậm chí xa hơn phía nam Osaka. Tuyến đường giúp khách du lịch có thể tận hưởng nhà ở và ẩm thực tuyệt vời của Nhật Bản. Ở cuối con đường Nakahechi, thác Nachi được ví như viên ngọc ẩn, với độ cao 133 m, và là thác ngoạn mục nhất của Nhật Bản. John Thackray Khe Kèm, Việt Nam

Bạn có thể thuê xe máy từ Con Cuông, Nghệ An đi khoảng 20 km qua núi, dọc theo làng xóm đến thác Khe Kem duyên dáng. Với phí vào cửa khoảng 30 nghìn, du khách có thể đi cảm nhận vẻ đẹp của thác qua hồ nước dưới chân và cá của công viên Pù Mát. Nếu may mắn, bạn sẽ có cơ hội dùng cơm với người dân địa phương.Belly Weeping Wall, Hawaii

Thác Weeping Wall có rất nhiều dòng thác nhỏ cao hàng ngàn ft rơi xuống như nước mắt từ trên trời mù sương. Thác nước đổ xuống nền xanh ngọc lục bảo của núi lửa Waialeale. Đây là một trong những điểm tham quan đáng kinh ngạc nhất trên hành tinh. Đi bộ đến thác rất nguy hiểm chỉ dành cho các nhà thám hiểm có kinh nghiệm. Sarah Thác Whangarei, Đảo Bắc, New Zealand

Thác Whangarei cao 27 m đổ xuống vách đá bazan trong thung lũng. Thác nước cách Whangarei 10 phút lái xe, có nhiều chỗ đậu xe và nhà vệ sinh miễn phí. Từ bãi đậu xe đi bộ đến thác mất khoảng 15 phút đến 1,5 tiếng. Bạn có thể đên đây nếu muốn dã ngoại và khám phá.

