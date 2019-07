Vì sao lũ mèo ngày càng béo lên, xếp vào hàng "siêu to khổng lồ"?

Nếu là một người yêu mèo và thường xuyên ngắm ảnh "các boss", bạn sẽ nhận ra một sự thật là ngày càng có nhiều con mèo phải được xếp vào hàng "siêu to khổng lồ".

Giờ đây, số mèo đạt đến mức 5 - 6kg nhiều nhan nhản, cá biệt lên đến 8kg, thậm chí vượt cả 10, nhất là với những con mèo đã bị triệt sản.



Đó không chỉ là cảm giác đâu, vì khoa học cũng công nhận như vậy. Theo một nghiên cứu mới đây, mèo nhà hiện nay đang ngày càng to béo hơn trước. Cụ thể khi so sánh cân nặng trung bình của những con mèo trưởng thành đã triệt sản với 20 năm trước, thì giờ chúng to béo hơn rất nhiều.



Mèo nhà ngày nay ngày càng to béo hơn trước.

Đáng chú ý, cân nặng của chúng tăng dần theo thời gian, đồng thời đặc biệt tăng mạnh khi qua giai đoạn 8 tuổi.

"Với con người, chúng ta hiểu được sự quan trọng của việc giữ gìn vóc dáng và cơ thể khỏe mạnh. Nhưng với mèo, thế nào là khỏe thì không ai rõ" - Theresa Bernado, giáo sư ĐH Guelph, tác giả nghiên cứu cho biết.

"Chúng ta không có đủ dữ liệu. Việc lập ra biểu đồ liên hệ giữa cân nặng của mèo và tuổi thọ của chúng sẽ cho chúng ta một vài manh mối quan trọng".

Được biết, nghiên cứu của giáo sư Bernado có quy mô rất lớn. Nghiên cứu phân tích dữ liệu từ hơn 54 triệu bản đánh giá cân nặng của 19 triệu con mèo. Bảng dữ liệu này cho thấy sự khác biệt về giới tính, giống loài, và tình trạng sinh sản của con mèo.

Theo đó, mèo đực thường có xu hướng bự hơn con cái, và những con được triệt sản cũng sẽ nặng hơn - đúng như những gì chúng ta vẫn thường nghĩ. Đa số mèo nhà ngày nay thường được chủ triệt sản từ sớm. Ngoài ra, chế độ ăn và xu hướng... chuộng mèo béo đã khiến các boss ngày nay được cưng chiều quá mức, cân nặng tăng không phanh.

Ngoài ra với phần lớn mèo nhà, cân nặng của chúng đạt đỉnh sau 8 năm sống trên đời. Thời điểm này với mèo giống như độ tuổi trung niên ở người, nên sẽ có một vài rủi ro sức khỏe xảy ra.

"Con người thường lo ngại về tình trạng dư cân lúc trung tuổi. Ở mèo cũng vậy, vì tình trạng này sẽ khiến chúng gặp phải một số rủi ro, như tiểu đường, bệnh tim, thậm chí ung thư" - đồng tác giả nghiên cứu, Adam Campigotto cho biết.

"Với số dữ liệu này, ta xác nhận được xu hướng tăng cân của mèo. Dù chưa biết đâu là cân nặng lý tưởng của mèo, nhưng nó đóng vai trò là điểm tựa cho các nghiên cứu sâu hơn".

Dù vậy, dữ liệu nghiên cứu cũng không hoàn hảo. Hơn 50% số mèo trong đó chỉ được đo cân nặng 1 lần, có thể là vì chủ của chúng không cho đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhưng theo Campigotto, chỉ riêng cân nặng thôi cũng có thể giúp chúng ta nhận ra mèo có vấn đề gì.

"Mèo có khả năng giấu bệnh khá tốt, nên chúng ta ít khi đưa chúng đến thú y. Vậy nên nếu xác định được bệnh từ cân nặng, mèo sẽ có thể ở bên chúng ta lâu hơn mà khỏe mạnh hơn".

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí American Veterinary Medical Association.

