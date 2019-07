Vẻ đẹp tuyệt mỹ loài trăn đắt nhất hành tinh, giá ngang siêu xe

Trong quan niệm của nhiều người, trăn, rắn là loài bò sát đáng sợ. Chúng không chỉ có một ngoại hình gây ám ảnh, còn sở hữu răng năng nhọn hoắt cùng nọc độc cực mạnh và những cú siết mồi chết chóc. Không chỉ thế, trăn, rắn có thường được gán cho những tiếng xấu như âm hiểm, xảo quyệt, độc địa, vì vậy đa số mọi người vừa ghét vừa sợ loài động vật này. Thế nhưng trên thực tế, trăn, rắn được coi là một loài linh vật, sở hữu ngoại hình đẹp và bí ẩn. Chúng cũng có một số hoa văn trên cơ thể được coi là tác phẩm nghệ thuật, điển hình như loài trăn đột biến gen có tên là " Trăn cây màu xanh da trời". Theo tìm hiểu, trăn cây xanh màu da trời còn được gọi là "lam hóa lục thụ". Sở dĩ có cái tên đầy mâu thuẫn như vậy là do loài trăn này vốn thuộc giống trăn Green Tree Python, có màu xanh lá cây rất đặc trưng. Tuy nhiên, do đột biến di truyền một cách tự nhiên, những con trăn cây xanh màu da trời lại sở hữu một màu xanh lam cực kỳ nổi bật, bắt mắt, khác hẳn với đồng loại của mình. Không chỉ thế, trên người chúng còn điểm tô thêm những điểm màu trắng hệt như kim cương óng ánh, đẹp đến mức khiến người khác phải nín thở để ngắm nhìn. Được biết, vì đây là đột biến gen di truyền tự nhiên, không thể thông qua phương pháp nhân tạo, vì vậy giá của mỗi con trăn cây xanh màu da trời cực kỳ đắt. Hiện tại, trăn cây xanh màu da trời được coi là loại trăn đắt nhất hành tinh, có giá khoảng 3.000.000 tệ (khoảng 10,5 tỷ đồng). Theo tìm hiểu, giá của một con trăn cây xanh màu da trời tương đương với một chiếc siêu xe Maserati, vì vậy, chúng còn được gọi là siêu trăn Maserati. Trăn cây xanh màu da trời được khoanh vùng sống ở các khu rừng rậm rạp thuộc Australia, Indonesia, New Guinea. Vì quá sang quý và đắt giá, trăn cây xanh màu da trời được săn tìm, lùng bắt gắt gao. Thực tế, cả đời chỉ cần bắt được một con trăn cây xanh màu da trời, có thể phát tài trong phút chốc. Mời quý vị xem video: Rùng mình thanh niên tay không trêu rắn hổ mang to như trăn khổng lồ

