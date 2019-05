Vẻ đẹp khó thấy của những động vật gây ớn lạnh nhất

Matthijs Kuijpers là một nhà thám hiểm và nhiếp ảnh gia người Hà Lan. Trong suốt 27 năm qua, anh đã đi khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm và ghi lại những bức ảnh ấn tượng về những loài động vật máu lạnh. Qua ống kính của Matthijs Kuijpers, những động vật máu lạnh nguy hiểm, lòe loẹt, kỳ lạ nhất trên thế giới đều mang một vẻ đẹp hiếm thấy, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Theo Matthijs Kuijpers, những động vật máu lạnh này là những sáng tạo tuyệt vời của thiên nhiên. Chúng đẹp và sở hữu những kỹ năng, khả năng sinh tồn vô cùng ngoạn mục. Tuy nhiên, rất đáng tiếc là không ít loài không may mắn, lọt vào danh sách những loài có nguy cơ tuyệt chủng cao do mất môi trường sống, thay đổi khí hậu và bị săn bắt ráo riết. Theo Matthijs Kuijpers chia sẻ, những hình ảnh ấn tượng này là kết quả của nhiều năm làm việc hăng say với đam mê của anh. Mong muốn của anh là chụp được càng nhiều những động vật máu lạnh mà mình có thể tìm thấy, hy vọng những hình ảnh của anh sẽ gây chú ý, khiến con người nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã. Được biết, Matthijs Kuijpers cũng bán những hình ảnh của mình để gây quỹ. Trong ảnh là một con tắc kè với khả năng ngụy trang bậc thầy. Trông nó chẳn khác gì một chiếc lá khổ, hoàn toàn hòa lẫn với môi trường xung quanh, rất khó tìm thấy. Một con rắn lục với những chiếc vẩy hệt như những chiếc lá nhỏ. Trông nó đẹp hệt như một sinh vật thần thoại. Sở hữu làm da sần sùi với màu sắc cam sáng, sinh vật máu lạnh này vô cùng nổi vật nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Từng đường nét, màu sắc trên cơ thể của con rắn này đều hài hòa và thu hút một cách đặc biệt. Giống như nhiếp ảnh gia Matthijs Kuijpers, đây thực sự là một kiệt tác nghệ thuật. Mời quý vị xem video: Hãi hùng những khoảnh khắc động vật tấn công người

