Uống Cocacola pha đá sau khi thể dục, người đàn ông gặp chuyện kinh dị

Sự việc lạ lùng xảy ra ở Cửu Giang, Giang Tây, Trung Quốc. Ngày hôm đó, anh Trần, 48 tuổi, sau khi chơi bóng cùng bạn bè đã thấy thân thể mệt mỏi, không giống như ngày thường. Tuy vậy nghĩ rằng cho hoạt động nhiều, anh Trần không lo lắng mấy, vẫn theo bạn bè đi ăn bữa khuya.

Không ngờ rằng, sau khi vừa uống Cocacola pha đá, anh Trần đột nhiên ngã xuống đất, không dậy nổi. Những người chứng kiến tiết lộ, lúc đó có một vị bác sĩ ngồi cạnh đó, thấy anh Trần ngã xuống ngay lập tức đã sơ cứu rồi đưa anh đến bệnh viện để chữa trị. Đáng tiếc, dù đã được đưa đến bệnh viện nhanh nhất có thể, anh Trần vẫn bất hạnh bỏ mình.

Sau khi sự việc được truyền thông đăng tải, có thông tin cho rằng, do vừa tập thể thao nặng, lại uống ngay nước đá, anh Trần đã khiến phổi bị tổn thương nặng.

Mọi người cũng bàn tán xôn xao, chia sẻ trải nghiệm của mình, có người nói, cách đây không lâu, sau khi vận động mạnh, anh cũng uống nước tăng lực pha đá , sau đó đau ngực suốt 3 ngày.

Các bác sĩ sau đó cũng chỉ ra rằng, hầu hết các trường hợp tử vong đột ngột sau khi chơi thể thao là do tim mạch, chiếm đến khoảng 80%. Nguyên nhân tiếp theo là do cảm nắng, do đột quỵ. Nguyên nhân do các bệnh về phổi ít khi phát sinh, nhưng vẫn có.