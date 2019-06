Top quái vật “khủng” bí ẩn thách thức giới khoa học

Sự tuyệt chủng của những quái vật khổng lồ như khủng long đến bây giờ vẫn còn tranh cãi. Giả thuyết được nhiều người ủng hộ nhất hiện nay cho rằng vào 65 triệu năm trước đây đã có thiên thạch đã rơi xuống Trái Đất phá hủy toàn bộ sinh quyển của Trái Đất, làm cho thảm thực vật chết hàng loạt nên khủng long ăn cỏ chết vì thiếu thức ăn và bị nhiễm độc. Khi các loài khủng long ăn cỏ chết rồi thì kéo theo cả các loài ăn thịt. Quetzalcoatlus là một loài khủng long bay được biết đến từ kỷ Phấn Trắng muộn của Bắc Mỹ, khoảng 68-65.5 triệu năm trước. Với chiều cao 10m, nặng 200kg,sải cánh 15m, chúng là một trong những sinh vật biết bay lớn nhất từng tồn tại trên hành tinh. Tên của nó lấy cảm hứng từ Quetzalcoatl - con rắn thần có lông vũ của nền văn minh cổ Trung Mỹ. Caudipteryx (có nghĩa là "đuôi lông vũ") là loài khủng long thuộc chi ăn thịt có kích thước bằng con công sống trong giai đoạn Aptian của kỷ Phấn trắng sớm (khoảng 124 triệu năm trước). Toàn than của loài khủng long này được lông vũ bao phủ. Carnotaurus là loài khủng long ăn thịt có nguồn gốc từ Nam Mỹ, xuất hiện vào cuối kỷ Phấn trắng, khoảng 70 triệu năm trước. Nó nặng khoảng 2,9 tấn với một cặp sừng nhọn đặc trưng trên đầu. Có thế chạy với tốc độ lên tới 50km/h và sở hữu chiếc đuôi được cho là khỏe nhất trong tất cả các loài khủng long, Carnotaurus là một trong những kẻ săn mồi khủng khiếp nhất từng tồn tại trẻn quả đất. Styracosaurus là một chi khủng long sừng thuộc họ Ceratopsidae sống vào cuối kỷ Phấn Trắng, khoảng 76,5- 75 triệu năm trước ở vùng Bắc Mỹ ngày nay. Nó có từ 4- 6 sừng nhô ra từ các giáp trên đầu, 1 sừng nhỏ ở mỗi bên má và một sừng dài 60 cm nhô ra từ mũi. Những con Styracosaurus trưởng thành dài 5,5 m và nặng khoảng 3 tấn. Các chức năng của những chiếc sừng thuộc loài Styracosaurus này đã gây ra tranh cãi trong nhiều năm.Nhiều người tin rằng nó là thứ vũ khí để tự vệ và giao chiến giữa các con đực. Spinosaurus là một chi khủng long ăn thịt sinh sống tại Bắc Phi trong các giai đoạn Albian và Cenomanian của kỷ Phấn trắng, khoảng 112 – 97 triệu năm trước. Theo ước lượng gần đây, Spinosaurus là loài lớn nhất trong tất cả loài khủng long ăn thịt được biết đến, thậm chí còn lớn hơn Khủng long bạo chúa rex và Giganotosaurus. Nó dài khoảng 16-18 mét và nặng 7 - 10 tấn. Lưng của nó có một cánh buồm để giúp kiểm soát nhiệt độ trong cơ thể. Dù to lớn như vậy nhưng thức ăn của nó chủ yếu là cá. Brachiosaurus là một loài khủng long ăn cỏ sống cuối kỷ Jura (khoảng 150 triệu năm trước) ở kiến tạo núi Morrison của Bắc Mỹ . Đây là một loài khủng long khổng lồ, nặng khoảng 40 tấn có cổ dài, đuôi khá ngắn so với tổng quan và hộp so nhỏ. Các chi trước dài hơn chân sau tạo nên thân hình nghiêng dốc, làm gợi nhớ hình dạng cơ thể tổng thể của một con hươu cao cổ hiện đại Stegosaurus (thằn lằn gai) là một chi khủng long phiến sừng thuộc cận bộ Stegosauria, sống từ Hậu Jura (khoảng 150 triệu năm trước) ở miền Tây Bắc Mỹ ngày nay. Loài khủng long dài 9m này có hai bộ não lớn bằng quả táo, một ở trên đầu và một nằm ở phần chính của đuôi. Do những đuôi nhọn và bọc giáp, Stegosaurus là một trong những khủng long dễ nhận ra nhất. Giganotosaurus là loài khủng long ăn thịt thuộc họ Carcharodontosauridae sống vào 97 triệu năm trước, đầu giai đoạn Cenomanian thuộc Kỷ Phấn Trắng muộn. Nặng trên 7 tấn, Giganotosaurus là một trong những loài khủng long ăn thịt lớn nhất. Nó lớn hơn Tyrannosaurus rex nhưng nhỏ hơn Spinosaurus. Hoá thạch của loài khủng long này chỉ được tìm thấy ở Argentina. Mời quý vị xem video: Ngỡ ngàng hóa thạch trứng khủng long 70 triệu năm ở Trung Quốc

