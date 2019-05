Top động vật là mối đe dọa, lại khiến người "mờ mắt" vì yêu

Hình ảnh xinh đẹp của những con ngỗng Canada trong các ao nuôi công viên và hồ của thành phố không còn được yêu quý. Loài động vật gây nguy hại này được cho là nguyên nhân gây ô nhiễm nước và cỏ nghiêm trọng. Một con ngỗng có thể thải ra hơn 0,5kg chất thải mỗi ngày, là tác nhân gây bệnh lây lan cho nhiều sinh vật. Những con cú ở Bắc Mỹ thực chất là những kẻ xâm lược ngoại lai, nó có nguồn gốc ở Đông Nam Mỹ, mắt đen, lông xám. Loài này sống trong môi trường các đầm lầy, săn ếch, chuột và động vật nhỏ khác, gây áp lực đối với các loài bản địa. Ốc sên đất châu Phi cũng được xếp vào danh sách những loài xâm lấn đe dọa môi trường nghiêm trọng. Chúng có khả năng ăn hơn 500 loài thực vật, xâm nhập các bãi, công viên, thậm chí ăn qua vách thạch cao. Ễnh ương Mỹ là loài ếch lớn nhất ở Bắc Mỹ. Có nguồn gốc từ Đông Bắc Mỹ, những con ếch khổng lồ có thể nặng tới 0,6kg và dài tới 20cm. Tuy nhiên, loài ễnh ương này là nguyên nhân tổn thất nặng nề số lượng các loài động vật hoang dã, bao gồm tôm, ếch, cá, kỳ nhông, thằn lằn, rắn và thậm chí cả các loài chim. Ngỗng tuyết có ngoại hình đẹp, trắng muốt vô cùng đáng yêu. Dân số loài này tại Bắc cực đã phát triển tăng gấp ba lần thời điểm những năm 1970. Cùng với sự tăng trưởng dân số, các tác động đến môi trường của loài này cũng dấy lên cảnh báo là sẽ gây ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn của nhiều loài động vật hoang dã, như động vật gặm nhấm, các loài chim, cáo. Sóc là một trong những loài thú quen thuộc và quý giá trong tự nhiên. Tuy nhiên, những con sóc xám miền Đông, có nguồn gốc ở phía đông của Bắc Mỹ, trở thành “thảm họa” khi chuyên đi phá hủy tổ chim, hủy hoại thảm thực vật và gây ra một loạt các vấn đề môi trường. Vẹt là loài chim cảnh yêu thích của nhiều người. Nhưng ở Anh, số lượng lớn loài vẹt cổ khoang Ấn Độ (ring-necked parakeet) là mối đe dọa nghiêm trọng với các loài chim bản địa, cũng như là mối phiền toái gây thiệt hại lớn cho cây trồng, thực vật bản địa. Có khoảng 30.000 con vẹt cổ khoang ở Anh tính đến thời điểm này. Một số lượng lớn cá chép châu Á đã tràn ngập các lưu vực thoát nước và các nhánh sông dẫn đến Ngũ Đại Hồ (nhóm hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới) từ những năm 1960 và 1970. Loài sinh vật này là nguyên nhân gây nhiều xáo trộn môi trường sống, đặc biệt khi chúng sinh sản với tốc độ nhanh đến mức đáng kinh ngạc, chiếm đến 50% sinh khối cá trong một môi trường nhất định. Chồn New Zealand có ngoại hình khá dễ thương, nhưng nó là mối đe dọa lớn đối với môi trường quốc gia này. Loài thú có túi được chứng minh là một thảm họa đối với môi trường tự nhiên, giết chết hàng triệu loài chim rừng và phá hủy vô số tổ chim mỗi năm. Ngoài ra, loài vật này còn là nhân tố truyền bệnh lao bò, căn bệnh giết chết nhiều vật nuôi ở New Zealand. Loài chuột được cho là nguyên nhân lây lan bệnh lyme (lyme borreliosi ), căn bệnh từ động vật lây sang người. Theo một nghiên cứu, số lượng người mắc bệnh Lyme từ loài chuột lang sống trong các khu rừng cao gấp năm lần so với những khu vực khác.

