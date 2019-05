Top động vật dễ gây chết người với vết cắn đau đớn

Kiến đạn Bullet Ant, còn có tên gọi khác là kiến thợ săn, sở dĩ chúng có cái tên kêu như vậy là bởi nọc độc mạnh mẽ và rất hiệu quả của nó. Những người bị nó cắn cho biết nỗi đau họ phải trải qua tương đương với sự đau đớn khi bị đạn bắn trúng. Cơn đau có thể kéo dài 12 tiếng đồng hồ, gây ra muôn vàn khổ sở cho nạn nhân. Ong bắp cày ký sinh Tarantula hawk trông hoàn toàn vô hại, nhưng là một nhóm ong độc trong phân họ Pepsinae thuộc họ Pompilidae. Chúng thường tấn công nhện góa phụ đen hoặc nhện lông lá lớn ăn thịt chim. Nọc độc của chúng được xếp hạng thứ 2 về mức độ gây đau đớn, chỉ kém kiến đạn. Vết đốt của loài động vật này chỉ gây đau trong vài phút nhưng đủ khiến nạn nhân cảm thấy như vừa trải qua một cú điện giật chết người. Thú mỏ vịt Platypus, không ai ngờ con vật tưởng như đáng yêu hiền lành này lại có thể sở hữu nọc độc có thể làm một người trưởng thành đau đớn để tê liệt. Cơn đau cũng kéo dài, trong tình huống xấu có thể diễn tiến thành một tình trạng gọi là hyperalgesia, tình trạng nhạy cảm với nỗi đau kéo dài trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Quái vật Gila, là loài thằn lằn nhiều màu sắc, động vật bản địa tây nam nước Mỹ. Loài thằn lắn này có nọc độc tác động lên thần kinh. Nọc độc được truyền theo những chiếc răng sắc nhọn khi thằn lằn Gila hung hãn cắn xé đối tượng có hiềm khích với nó. May mắn là sinh vật này khá ngoan ngoãn với con người.Ong bắp cày giấy Paper Wasp với những vết chích làm cháy và ăn mòn da cực kỳ đáng sợ khiến nhiều người hoảng hồn khi nhìn thấy nó. Những người "bị" trải nghiệm cảm giác này cho biết cảm giác đau đớn mà họ phải nhận giống như làm đổ một cốc axit hydrochloric trên da. Kiến đỏ Red Harvester tỏ ra cực kỳ hung dữ khi bảo vệ kho báu lương thực của mình. Nếu bị chọc tức, nó sẽ cắn tới tấp kẻ dại dột, khiến cho kẻ đó phải hứng chịu nỗi đau giống như đang bị khoan liên tục vào người. Cá đuối ó Stingray, hay còn gọi là cá đuối gai độc bởi chúng có một cái gai nhọn, răng cưa nằm ở bên trên và xuôi về phía sau đuôi. Đây là vũ khí phòng vệ hiệu quả, được làm bằng protein tổng hợp và đi kèm với nọc cực độc mà nó thường được tiết ra mỗi khi lớp da bị rách. Nếu bị gai đâm phải thì nó sẽ tạo ra vết rộp lớn và cảm giác rát bỏng. Mặt dù cực kỳ đau đớn, vết chích của cá đuối ó hiếm khi nguy hiểm đến tính mạng con người ngoại trừ trường hợp chất độc được tiêm vào ở thể ở vị trí ngực gần với tim. Sứa hộp, một trong những loài động vật đáng sợ nhất đại dương. Bạn có thể còn thích đụng độ với cá mập hơn là bị tổn thương bởi những xúc tu của một con sứa hộp. Nọc độc có chứa trong những xúc tu của con sứa hộp là niềm tự hào của nó, giúp nó lọt vào danh sách những sinh vật độc nhất trên thế giới. Cộng với việc sứa hộp gần như vô hình, nó thực sự trở thành cơn ác mộng bí ẩn của biển cả. Với kích thước nhỏ bé, ong bắp cày châu Âu nói chung không hiếu chiến bằng ong bắp cày. Tất nhiên, điều đó không ngăn cản loài này bùng phát và chích bạn khi bị khiêu khích. Nọc độc từ một con ong bắp cày châu Âu sẽ khiến bạn có cảm giác như bị lột da khỏi những vết bỏng. Ong bắp cày sát thủ Yak-Killer, mặc dù chưa có số liệu chính thức về ca tử vong do bị ong bắp cày sát thủ đốt nhưng độc tố của Yak-killer có thể gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Trong thực tế, số người chết tại Nhật Bản bởi ong bắp cày Yak-Killer nhiều hơn tất cả những ca tử vong do các động vật hoang dã khác hợp lại. Theo một số người sống sót, họ cảm thấy như bị thiêu cháy khi bị loài ong này đốt. Ếch Golden Poison Dart, đây được coi là một trong những loài động vật độc nhất trên Trái đất. Một con ếch dài chỉ 5cm cũng có đủ nọc để giết mười người đàn ông trưởng thành. Các thổ dân bản địa của Colombia đã sử dụng nọc độc của nó trong nhiều thế kỷ để tẩm vào phi tiêu của họ khi đi săn. Bị loài ếch này cắn, bạn không chỉ mất mạng mà còn đau đớn cùng cực trước khi chết. Nhện lang thang Hobo Spider là một thành viên của loài nhện (không nên nhầm lẫn với nhện lưới phễu Úc). Tầm quan trọng của nó trong y khoa vẫn chưa được chứng minh rõ ràng và còn nhiều tranh cãi nhưng điều duy nhất chắc chắn đó là sự đau đớn kinh hoàng của vết cắn từ nhện lang thang. Sự tổn thương mà nó gây ra cho các nạn nhân được coi là một trong những vết thương nghiêm trọng nhất trên thế giới. Điều này khiến nó là một trong những động vật có vết cắn đau đớn cực kỳ. Mời quý vị xem video: Chuột đá bay rắn độc chạy trốn thành công

