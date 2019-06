Top 10 sự thật thú vị có thể bạn chưa bao giờ biết đến

Nếu con người có vân tay không giống nhau thì những chú mèo cũng có vân mũi riêng hoàn toàn khác biệt. Trong mắt những loài động vật nhỏ bé, thế giới chuyển động chậm hơn bình thường. Bhutan là đất nước duy nhất trên thế giới có lượng carbon âm. Những khu rừng ở đây sản sinh ra nhiều oxy tới nỗi vượt quá cả lượng khí thải carbon ở đất nước này. Khi cá heo ngủ, một bán cầu não của nó vẫn hoạt động, do đó, ngay cả khi ngủ, loài động vật này vẫn mở một mắt. Điều này giúp chúng có thể cảnh giác trước kẻ thù. Những quả chuối mọc cong hướng lên thay vì hướng xuống là bởi chúng tuân theo cơ chế sinh trưởng gọi là "phát triển ngược so với trọng lực Trái Đất” (Negative Geotropism). Điều này giúp chúng hướng lên trên và đón được nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Những con mèo nhận ra giọng chủ của mình nhưng chúng cố tình lờ đi và không đáp lại. Điều này được các nhà nghiên cứu giải thích rằng mèo "không phải do con người thuần hóa" để buộc chúng phải vâng lời mà là do chúng "tự thuần hóa chính mình" và tham gia vào cuộc sống con người. Giấy chất lượng cao từ phân voi là điều hoàn toàn khả thi và nó còn có ích với môi trường khi giảm tình trạng chặt phá rừng, cũng như hỗ trợ bảo tồn loài voi. Tiếng kêu "meo" không phải "ngôn ngữ" của loài mèo. Những con mèo dùng tiếng kêu "meo" để giao tiếp riêng với con người. Chỉ những con mèo con mới kêu "meo" với mẹ của chúng để đòi được chú ý và chăm sóc. Những con mèo giao tiếp với nhau thông qua mùi hương, ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm mặt và sự tiếp xúc. Mắt xanh không tồn tại, tất cả đôi mắt của loài người đều là màu nâu. Ở người, sắc tố của mống mắt (iris) thay đổi từ màu nâu nhạt đến đen, phụ thuộc vào nồng độ melanin. Càng nhiều melanin bên trong mống mắt, càng nhiều ánh sáng được hấp thụ, nhưng với những người có “mắt màu xanh”, là do họ có ít melanin trong mống mắt hơn nên khi ánh sáng bị tán xạ, chúng phản chiếu ở dạng bước sóng ngắn hơn nằm trong khoảng màu xanh ở cuối dải quang phổ - khiến cho bạn thấy chúng trông như có màu xanh. Đây là hình ảnh nếu sao Mộc ở khoảng cách gần với Trái Đất như mặt trăng bởi đường kính của sao Mộc gấp 40 lần mặt trăng.

Nếu con người có vân tay không giống nhau thì những chú mèo cũng có vân mũi riêng hoàn toàn khác biệt. Trong mắt những loài động vật nhỏ bé, thế giới chuyển động chậm hơn bình thường. Bhutan là đất nước duy nhất trên thế giới có lượng carbon âm. Những khu rừng ở đây sản sinh ra nhiều oxy tới nỗi vượt quá cả lượng khí thải carbon ở đất nước này. Khi cá heo ngủ, một bán cầu não của nó vẫn hoạt động, do đó, ngay cả khi ngủ, loài động vật này vẫn mở một mắt. Điều này giúp chúng có thể cảnh giác trước kẻ thù. Những quả chuối mọc cong hướng lên thay vì hướng xuống là bởi chúng tuân theo cơ chế sinh trưởng gọi là "phát triển ngược so với trọng lực Trái Đất” (Negative Geotropism). Điều này giúp chúng hướng lên trên và đón được nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Những con mèo nhận ra giọng chủ của mình nhưng chúng cố tình lờ đi và không đáp lại. Điều này được các nhà nghiên cứu giải thích rằng mèo "không phải do con người thuần hóa" để buộc chúng phải vâng lời mà là do chúng "tự thuần hóa chính mình" và tham gia vào cuộc sống con người. Giấy chất lượng cao từ phân voi là điều hoàn toàn khả thi và nó còn có ích với môi trường khi giảm tình trạng chặt phá rừng, cũng như hỗ trợ bảo tồn loài voi. Tiếng kêu "meo" không phải "ngôn ngữ" của loài mèo. Những con mèo dùng tiếng kêu "meo" để giao tiếp riêng với con người. Chỉ những con mèo con mới kêu "meo" với mẹ của chúng để đòi được chú ý và chăm sóc. Những con mèo giao tiếp với nhau thông qua mùi hương, ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm mặt và sự tiếp xúc. Mắt xanh không tồn tại, tất cả đôi mắt của loài người đều là màu nâu. Ở người, sắc tố của mống mắt (iris) thay đổi từ màu nâu nhạt đến đen, phụ thuộc vào nồng độ melanin. Càng nhiều melanin bên trong mống mắt, càng nhiều ánh sáng được hấp thụ, nhưng với những người có “mắt màu xanh”, là do họ có ít melanin trong mống mắt hơn nên khi ánh sáng bị tán xạ, chúng phản chiếu ở dạng bước sóng ngắn hơn nằm trong khoảng màu xanh ở cuối dải quang phổ - khiến cho bạn thấy chúng trông như có màu xanh. Đây là hình ảnh nếu sao Mộc ở khoảng cách gần với Trái Đất như mặt trăng bởi đường kính của sao Mộc gấp 40 lần mặt trăng.