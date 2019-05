Thông thường phải mất bao lâu để một xác chết phân hủy trong khối bê tông?

Khi ai đó chết đi, đó có thể là kết cục cuối cùng, kết thúc cuộc hành trình của họ trên thế giới này, nhưng đối với cơ thể của họ thì chưa. Thay vào đó, nó sẽ bắt đầu quá trình dài hơn là phân rã từng thành phần của xác chết.

Sự phân hủy là một hiện tượng mà qua đó các thành phần hữu cơ phức tạp của một sinh vật sống trước đây dần dần tách thành các yếu tố đơn giản hơn bao giờ hết.

Theo lời của nhà khoa học pháp y M. Lee Goff, đó là “một quá trình liên tục, bắt đầu từ thời điểm người đó chết và kết thúc khi cơ thể đã bị thu nhỏ thành một bộ xương”.

Có một số dấu hiệu cho thấy cơ thể đã bắt đầu quá trình phân hủy, do mất lưu thông máu khi tim ngừng đập, Goff giải thích. “Máu bắt đầu lắng xuống, do trọng lực, đến những phần thấp nhất của cơ thể, khiến da bị đổi màu. Quá trình này có thể bắt đầu khoảng một giờ sau khi chết và có thể tiếp tục phát triển cho đến khi 9 giờ hoặc 12 giờ sau. Sau đó, phần cơ bắp của thi thể trở nên co rút và nhũn ra”.

Một quá trình phân hủy điển hình khác là khi cơ thể bắt đầu lạnh đi vì nó không còn điều chỉnh nhiệt độ bên trong được nữa. Cơ thể sẽ lạnh đến mức nào phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh, thông thường nhiệt độ cơ thể sẽ giảm đến mức cực thấp trong khoảng thời gian từ 18 đến 20 giờ sau khi chết.

Các dấu hiệu phổ biến khác của sự phân hủy bao gồm cơ thể trở nên xanh xao, tím tái rồi nhợt nhạt do sự ngừng lưu thông máu, da bắt đầu bong ra khỏi cơ thể, lộ gân và mạch máu xanh, giãn đồng tử kèm dấu hiệu mao mạch tĩnh mạch bắt đầu vỡ gây loang máu mắt, và tất nhiên, sự bốc mùi.

Mất bao lâu để một cơ thể phân hủy hoàn toàn phần lớn phụ thuộc vào khu vực địa lý mà cơ thể được chôn và sự tương tác của các điều kiện môi trường. Nếu một cơ thể được tìm thấy trong khí hậu khô, với nhiệt độ rất thấp hoặc rất cao, nó có thể khiến quá trình phân hủy trở nên lâu hơn rất nhiều.

Có một điều chắc chắn rằng, thi thể bị chôn vùi trong bê tông vẫn sẽ phân hủy vì vi khuẩn kỵ khí (không cần không khí) và vi khuẩn hiếu khí (cần không khí) hỗ trợ quá trình phân hủy.

Chỉ là do được bọc trong bê tông, xác chết sẽ phân hủy chậm hơn vì vi khuẩn hiếu khí lúc này hoàn toàn vô dụng, không có không khí chúng hoàn toàn bị vô hiệu hóa và cơ thể gần như được bảo vệ khỏi môi trường xung quanh.

Nhưng, bê tông sẽ không bảo quản thi thể vô thời hạn. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, thi thể bị vùi trong môi trường bê tông sẽ mất từ 3 đến 6 tháng mới bắt đầu quá trình phân hủy.