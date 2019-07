Thiên đường Kỳ Co, Quy Nhơn "phát sốt" vì cá voi xuất hiện

Kỳ Co - thiên đường biển đảo “đẹp quên lối về" tại Quy Nhơn đang khiến du khách phát "sốt" sau khi biết được thông tin một con cá voi đã xuất hiện tại khu vực này.

Vào đầu giờ chiều 8/7, một con cá voi đã xuất hiện và thảnh thơi kiếm mồi ngay tại khu vực biển gần bờ, đoạn giữa Kỳ Co và Eo Gió. Một đoàn du khách trên đường từ Kỳ Co về đất liền đã may mắn quay được cảnh chú cá voi này há rộng mồm đớp mồi, sau đó nhẹ nhàng bơi và khoe tấm lưng khổng lồ.

Ngay lập tức cộng đồng du lịch xôn xao và lên kế hoạch đến vùng biển này trong kỳ nghỉ hè với hi vọng may mắn được nhìn thấy cá voi.

Chia sẻ với VTV3, Thạc sĩ Vũ Long, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và Loài nguy cấp (CBES) nhận định đây có thể là loài cá voi có tên gọi khoa học Bryde's whale Balaenoptera edeni, thường gọi là cá voi lưng xám. Khi trưởng thành, chúng có thể đạt kích thước 14m, nặng từ 12-15 tấn. Cá voi Bryde Balaenoptera phân bố ở khu vực biển nhiệt đới Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á.

Việc cá voi xuất hiện ở biển Việt Nam là không lạ. Tuyến đường di cư của nhiều loài cá voi có qua biển Việt Nam. Sở dĩ chúng ta khó gặp bởi chúng di chuyển liên tục, không định cư tại khu vực biển Việt Nam. Những nơi dễ gặp và gần được cá voi phải là nơi chúng dừng lại để sinh sản.

Mời quý vị xem video: Khu lấn biển Mũi Tấn Quy Nhơn bỏ hoang phí. Nguồn video: Zing

Trước đây, ngư dân ghi nhận cá voi có bơi gần bờ ở nước ta. Tuy nhiên, do tình trạng săn bắt cá thiếu kiểm soát nên càng ngày càng hiếm gặp. Việc thời gian gần đây ngư dân, khách du lịch quay phim, chụp ảnh được cá voi ở khoảng cách gần cho thấy đã có những thay đổi tích cực về môi trường biển cũng như về ý thức bảo vệ các loài cá.

Cần biết rằng, một số nước thu được rất nhiều tiền từ các dịch vụ du lịch liên quan đến cá voi, cá heo. Ví dụ như các dịch vụ lặn cùng cá mập voi, cá voi, tìm kiếm và chơi đùa cùng cá heo trên biển, đi thuyền ngắm đàn cá voi vui đùa, kiếm mồi... Nếu Việt Nam biết bảo tồn, giữ gìn biển thì những dịch vụ này sẽ vô cùng hút khách.