Tháp Qủy và những điểm bí ẩn "quậy tưng" trí tò mò khoa học

Tháp Quỷ, tiểu bang Wyoming, Mỹ

Tháp Quỷ là một khối đá độc đáo cao hơn 1.558 mét so với mực nước biển. Tọa lạc giữa vùng đá trầm tích bao quanh, đá Tháp Quỷ nổi tiếng với rất nhiều giai thoại kỳ bí. Điểm chung của những giai thoại này đều là hình ảnh ngọn núi thiêng và con gấu hung dữ. Đó cũng chính là lý do vì sao xung quanh vách núi thẳng đứng có vô số vết nứt được cho là do gấu cào. Thác nước “chảy ngược” ở Anh

Thác nước này nằm cách Hayfield không xa, tuy nhiên có điều kỳ lạ là nước chảy ngược lên trời giống như một đài phun nước. Bí mật của thác nước ngược này là ảnh hưởng của luồng gió lạ, mạnh đến nỗi nước rơi xuống từ độ cao 24 mét bị gió đẩy ngược lên cao. Con đường dưới chân núi Aragats ở Armenia

Ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia, có một ngọn núi kỳ lạ khiến nhiều người hiếu kỳ. Hàng ngàn du khách đổ xô đến ngọn núi này mỗi năm để chứng kiến hiện tượng chống trọng lực đáng kinh ngạc. Nếu bạn tắt động cơ xe dưới chân núi, chiếc xe vẫn có thể tự đi lên dốc. Một minh chứng khác là con sông ngay gần đó cũng có xu hướng chảy ngược lên cao. Nhiều người dân ở đây còn nói rằng, họ cảm thấy đi lên dốc dễ hơn xuống dốc. Con đường bí ẩn ở Hàn Quốc

Những vỏ chai và lon rỗng còn sót lại trên con đường trên đảo Jeju này thường tự động lăn lên dốc. Khách du lịch đã rất thích thú và thử thí nghiệm nhiều lần. Các nhà chức trách đã nhanh chóng biến nơi này thành một điểm thu hút khách du lịch nhờ con đường kỳ lạ này. Ngôi nhà bí ẩn ở Oregon, Mỹ

Oregon Vortex, một căn nhà kỳ lạ nằm trong khu rừng sâu ẩn chứa nhiều thứ bất thường. Người Mỹ bản địa gọi đây khu vực Cấm, mọi người không nên lui tới. Các nhà nghiên cứu tin rằng có một loại trường lực hình cầu đang tồn tại ở đây, phân bố thành 2 nửa trên và dưới mặt đất, tạo thành một vòng xoáy lực. Chính vì thế, mọi vật trong nhà đều chịu tác động của loại lực lạ này, ví dụ một cây chổi có thể đứng thẳng, hoặc quả bóng có thể tự động lăn trên mặt phẳng. Khách du lịch thậm chí đã sử dụng các thiết bị đặc biệt để đo độ nghiêng và góc để chứng minh rằng không có mánh khóe nào cho những hiện tượng kỳ lạ trên. Đập Hoover ở Nevada, Mỹ

Khi đứng trên con đập cao hơn 221 mét này, bạn có thể thực hiện một thí nghiệm đơn giản. Hãy thử đổ nước ra khỏi chai. Điều kỳ lạ là nước thay vì rơi xuống sẽ bắn ngược lên. Điều tương tự cũng xảy ra nếu bạn cố ném một vật nhẹ từ cùng độ cao. Nguyên nhân là do luồng khí mạnh bên dưới tạo lực đẩy lớn khiến các vật nhẹ không bị hút bởi trọng lực. Những tảng đá vàng ở Myanmar

Tảng đá được bao phủ bằng vàng này trông có vẻ sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng trong thực tế, nó đã tọa lạc ở đúng vị trí đó trong 2.500 năm. Theo truyền thuyết, tảng đá được giữ bởi mái tóc của Đức Phật nằm bên trong nó. Mặc dù không có gì neo giữ, tảng đá cao đến 7,6 mét này vẫn giữ nguyên tư thế thách thức trọng lực trong hàng ngàn năm qua. Đá Davasko ở Argentina

Khối đá khổng lồ nặng hơn này bất chấp trọng lực, nằm cheo leo trên rìa của một tảng đá lớn trong vài ngàn năm. Tuy nhiên vào ngày 29 tháng 2 năm 1912, khối đá Davasko đã không thể thắng trọng lực và rơi xuống. Đó là một cú sốc thực sự cho người dân địa phương, vì thế 95 năm sau, họ đặt một bản sao bằng nhựa nặng 9 tấn và được cố định (như hình) để tưởng nhớ tảng đá cũ.

