Thành phố Pokémon và những mảnh ghép có thật ngoài đời

Chia sẻ với trang The Culture Trip, Nigel Phelps, người thiết kế bộ phim Pokémon, tiết lộ: "Thành phố Ryme đóng vai trò là bối cảnh chính cho bộ phim Pokémon: Thám tử Pikachu. Ngôi nhà của các nhân vật Pokémon này được tạo nên dựa trên các địa danh nổi tiếng trên thế giới ở London (Anh), New York (Mỹ), Tokyo (Nhật Bản)". Hầu hết cảnh quay diễn ra ở London xung quanh Square Mile, khu tài chính của thủ đô. Ảnh: SALT.agency. Một trong những nguồn cảm hứng để sáng tạo nên thành phố dành cho Pokémon chính là tòa nhà The Chessgrater. Toạ lạc ở địa chỉ 122 đường Leedenhall, công trình Leedenhall là toà nhà thương mại cao 225 m. Tòa nhà này chính thức được đưa vào hoạt động năm 2014 và được gọi dưới cái tên "The Chessgrater", vì có hình dạng giống một mảnh phô mai. Ảnh: Falicsa.pw, Pinterest. Tháp Broadgate cũng là một tòa nhà chọc trời ở khu tài chính của London. Nó được xây dựng từ năm 2005 đến 2009. Bạn sẽ thấy bóng dáng của tòa tháp này đâu đó trong phiên bản thế giới ảo ở thành phố Ryme. Ảnh: Canacopegdl, New London Development. Việc thiết kế bối cảnh cho bộ phim còn có sự xuất hiện của tòa 201 Bishopsgate. Hai tòa nhà này được phân chia bởi đại lộ xanh của rừng tre tràn ngập ánh sáng. Ảnh: Broadgate. Tòa nhà Lloyd's nằm trên địa điểm cũ của East India House ở đường Lime, trong khu tài chính của London. Nó nổi bật với thang máy được đặt ở bên ngoài nhằm tối đa hóa không gian. Chính thiết kế độc đáo nó khiến công trình này cũng trở thành chất liệu để thiết kế thành phố dành cho Pokémon. Nơi đây được công nhận là một trong những công trình quan trọng của thời đại hiện đại. Ảnh: Staging.collabor8, Online.co.uk. Người thiết kế thành phố trong bộ phim Pokémon cũng nói rằng bạn có thể nhìn thấy trong phim thấp thoáng những cao nguyên xinh đẹp ở Scotland. Các khu rừng và những ngọn núi ở đây là điểm đến phổ biến dành cho những người đi bộ đường dài, leo núi và đi xe đạp leo núi. Ảnh: Visit Scotland. Thung lũng Orchy trải dài trên 17 km ở Scotland cũng là chất liệu để thiết kế thành phố trong bộ phim nổi tiếng. Du khách có thể chèo thuyền kayak, đi bè và câu cá ở thung lũng này. Ảnh: Warren Photographic. Finnich Glen là một hẻm núi tuyệt đẹp phủ đầy rêu nổi bật với một dòng sông có đá màu hồng ngọc ở Scotland. Địa điểm kỳ diệu này được biết đến là một trong những bối cảnh nổi bật trong bộ phim Pokémon: Thám tử Pikachu. Đây là một điểm thu hút những người yêu thích nhiếp ảnh và thiên nhiên. Ảnh: Leading Lines.

