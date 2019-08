Tê giác trắng quý hiếm lần đầu ra đời bằng thụ tinh nhân tạo

Con tê giác vụng về với vẻ mặt mơ màng ở vườn thú San Diego chắc chắn sẽ làm hài lòng những người yêu động vật trên khắp thế giới.



Đối với các nhà bảo tồn, sự ra đời của tê giác con còn có ý nghĩa khác: đánh dấu bước quan trọng trong việc cứu các quần thể tê giác hoang dã trước bờ vực tuyệt chủng.

Tê giác trắng phương nam mới sinh là con đầu tiên ở Bắc Mỹ và thứ ba trên thế giới, được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, theo Guardian.

Mẹ của nó, con tê giác cái có tên Victoria, đã mang thai trong 493 ngày và chuyển dạ khoảng 30 phút hôm 28/7, theo tuyên bố của sở thú.

Tê giác con ra đời bằng thụ tinh nhân tạo tại Mỹ. Ảnh: AP.

"Victoria là một con tê giác mẹ tuyệt vời. Nó và con non đang biểu hiện rất tốt. Ngay sau khi Victoria lấy nhau thai ra khỏi người con non, con non liền cử động và đứng lên rất nhanh, dù tất nhiên là có chút lảo đảo", bà Barbara Durrant từ tổ chức San Diego Zoo Global, tổ chức phi lợi nhuận điều hành vườn thú, cho biết.