Sửng sốt bí ẩn Tây Tạng đến nay chưa có lời giải đáp

Bí ẩn trên đỉnh núi Everest

Khi thời tiết dễ chịu, người ta luôn có thể nhìn thấy những đám mây hình lá cờ màu trắng sữa trên đỉnh núi Everest ở Tây Tạng. Tư thế đám mây trên đỉnh núi Everest rất đa dạng, đôi khi trông giống như những lá cờ tung bay trong gió, đôi khi giống như một làn sóng lớn; Đôi khi biến thành làn khói mảnh mai và duyên dáng. Do sự thay đổi của đám mây có thể phản ánh sự thay đổi của luồng không khí cao, đám mây cờ Mount Everest được gọi là "cánh quạt tối cao của thế giới". Bí ẩn tuyết đỏ

Bề mặt của dãy Hy Mã Lạp Sơn trên 5.000 m thường có những đốm đỏ như máu và nhìn từ xa trông giống như tuyết đỏ. Những đốm đỏ này bao gồm Chlamydomonas nivalis, Chlorococcum infusionum và các loại tảo khác. Trong băng và tuyết vĩnh cửu, tảo vùng cao được phân bố rộng rãi với khả năng chống lạnh mạnh và không chết khi nhiệt độ dưới mức -36 độ C. Tảo chứa sắc tố sanguine trong cơ thể của chúng, vì vậy chúng có màu đỏ. Bí ẩn Vương quốc Guge

Vào giữa thế kỷ thứ 9, Vương quốc Tubo sụp đổ. Con cháu đời sau đã thành lập Vương quốc Guge và tạo ra một nền văn minh rực rỡ trong vòng 700 năm. Sau đó vào năm 1630, Guge bị Ladakh lật đổ. Theo hồ sơ, sự tàn sát và săn mồi của cuộc chiến đã không đủ để tiêu diệt nền văn minh Guge. Nhưng nó đột nhiên biến mất như nền văn minh Maya cổ đại. Ngày nay, tàn tích của Vương quốc Guge để lại cho chúng ta một số kiến trúc tuyệt vời, những bức tranh cổ, Con mắt bạc Guge bí ẩn…Nhưng tại sao nền văn minh Guge biến mất đột ngột như vậy đến này vẫn không có manh mối để truy tìm và vẫn là một bí ẩn. Bí ẩn Yeti

Yeti, tên tiếng Tây Tạng của Người tuyết đáng gờm, là một sinh vật có lông, giống như vượn được cho là sống ở vùng Hy Mã Lạp Sơn của Tây Tạng và Nepal. Nhiều cuộc thám hiểm đã được tổ chức để truy tìm Yeti, nhưng không có cuộc thám hiểm nào được tìm thấy nhiều hơn dấu chân Yeti và các đồ tạo tác nghi vấn như da đầu... Cho đến nay không có bằng chứng chắc chắn nào chứng minh sự tồn tại của Yeti, nhưng cũng không có cách nào cho thấy loài này không tồn tại. Bí ẩn Gterma

Gterma là tác phẩm kinh điển được khai quật lại, được ẩn giấu bởi Phật tử Bon và Tây Tạng khi niềm tin tôn giáo của họ bị thảm họa. Gterma bao gồm sách, các vật linh thiêng và kiến thức. Phần kỳ diệu nhất là kiến thức. Nó đề cập đến Gterma chôn sâu trong ý thức của mọi người. Một số cảm hứng bí ẩn, kinh điển Phật giáo đã được viết hoặc ghi sâu vào tâm trí của cả những nông dân và người chăn gia súc mù chữ. Hiện tượng này là bí ẩn của Gterma (kinh điển Phật giáo Tây Tạng ẩn giấu). Bí ẩn Shambhala

Shambhala, cũng được dịch là Shangri-La, có nghĩa là "vùng đất thuần khiết" trong tiếng Tây Tạng. Đó là huyền thoại của thế giới Phật giáo và là nơi sinh của giáo lý Kalachakra. Liên quan đến sự tồn tại của Shambhala, luôn có sự hoài nghi và các học giả Phật giáo Shambhala nghĩ rằng đó là một thiên đường hư cấu. Sách lịch sử Tây Tạng ghi lại rất chi tiết Shambhala. Tuy nhiên, nếu Shambhala, tồn tại hay không, vẫn là một bí ẩn. Bí ẩn cơ thể cầu vồng

Thân cầu vồng là một hiện tượng bí ẩn của Phật giáo Tây Tạng. Một Lạt ma đã đạt được những hình thức thành tựu cao nhất có thể biểu lộ cái gọi là "cơ thể cầu vồng" hay "cơ thể ánh sáng". Người ta nói rằng cơ thể vật lý của những người nghiên cứu Phật giáo rất sâu sẽ biến thành cầu vồng. Bí ẩn người kể chuyện của vua Gesar

Life of King Gesar là một sử thi anh hùng Tây Tạng nổi tiếng và là sử thi sống duy nhất trên thế giới ngày nay, được truyền lại chủ yếu bằng miệng bởi các nghệ sĩ dân gian. Hầu hết những người kể chuyện nói rằng họ được Chúa hoặc Vua Gesar triệu tập trong một giấc mơ, và sau đó họ bắt đầu hát không kiểm soát. Ở Tây Tạng, một số thanh thiếu niên mù chữ có thể bất ngờ kể về thiên anh hùng ca của vua Gesar với hơn một triệu từ. Hiện tượng đáng kinh ngạc này vẫn chưa được giải thích. Bí ẩn của Vương quốc Shangshung

Vương quốc Shangshung cổ đại đã tạo ra nền văn minh sớm nhất của cao nguyên Tây Tạng. Nó không chỉ có ngôn ngữ Shang Shung độc đáo, mà còn được coi là nơi sinh của tôn giáo Bon. Vương quốc Shangshung gây ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa của cả Tây Tạng. Tuy nhiên, sự tuyệt chủng bí ẩn của nó đã để lại nhiều câu đố chưa được giải quyết qua các thời đại. Bí ẩn của pháp sư Tây Tạng

Là chủ nhà của tín ngưỡng tôn giáo nguyên thủy tại Tây Tạng, các pháp sư Tây Tạng được cho là có khả năng giao tiếp với Chúa và có thể nói chuyện với các linh hồn. Pháp sư Tây Tạng cũng bước vào các cõi siêu nhiên để có được giải pháp cho các vấn đề gây ảnh hưởng đến cộng đồng, đưa ra hướng dẫn cho các linh hồn lầm lạc và chữa lành bệnh tật của linh hồn con người.Tuy nhiên, đến này người ta vẫn biết rất ít về pháp sư - trang phục, di sản, đồ vật tôn giáo, bùa chú, bàn thờ…

