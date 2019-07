Sững sờ những vùng đất siêu thực như ở hành tinh khác

1. Kingley Vale, Sussex, Vương quốc Anh: Những cây thủy tùng ở Kingley Vale thực sự khiến khách tham quan phải sởn gai ốc. Chúng mọc vặn vẹo như quái vật và là những sinh vật có niên đại lâu đời nhất nước Anh, đều trên 2.000 năm. Nếu không được giới thiệu trước khi đến điểm du lịch này, du khách sẽ nghĩ mình vừa lạc vào thế giới cổ tích. 2. Fairy Chimneys, Thổ Nhĩ Kỳ: Thung lũng Fairy Chimneys ở vùng Cappadocia, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ thực sự là một tạo vật kỳ diệu của địa chất. Các cột đá bazan tại đây là kết quả của sự xói mòn hàng nghìn năm, tạo thành những tòa tháp khổng lồ như ở hành tinh khác. 3. Bãi đá Moeraki, New Zealand: Được mệnh danh là "Bãi biển trứng rồng", những tảng đá kỳ lạ ở đây có hình cầu và cao đến 2 m. Một số tảng đá có vết nứt và vỡ ra từ bên trong khiến nhiều du khách liên tưởng tới trứng của loài rồng huyền thoại. Thực tế, những tảng đá này hình thành từ hiện tượng tự nhiên hơn 5 triệu năm, từ trước khi xói mòn xảy ra với dãy núi xung quanh. 4. Great Blue Hole, Belize (Trung Mỹ): Với chiều rộng 300 m và sâu khoảng 125 m, Great Blue Hole là hố chìm lớn nhất thế giới. Đây là kết quả từ hàng nghìn năm trước khi nước biển dâng lên làm ngập các hang động dưới lòng đất. Mãi tới thời gian gần đây, bằng công nghệ hiện đại, các nhà khoa học mới khám phá được hệ động thực vật huyền bí phía dưới đáy hố. 5. Cano Cristales, Colombia: Cano Cristales là địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới, nơi được mệnh danh là "dòng sông màu sắc". Trong khoảng thời gian giữa mùa khô và mùa mưa tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng rất nhiều màu nước đa dạng từ đỏ, cam, xanh lục, vàng. Điều này được lý giải là do macarenia clavigera, một loại tảo đặc biệt được tìm thấy dưới lòng sông. 6. Hồ Hillier, Australia: Chỉ cách bờ cát của bãi biển Middle Island tại quần đảo Recherche vài mét, nhưng màu hồng kỳ lạ ở hồ Hillier khác xa với màu nước trong xanh của đại dương. Nguyên nhân là vì loại tảo dunaliella salina đặc biệt sinh trưởng bên trong hồ, chúng tạo nên các sắc tố biến nước mặn trở thành màu hồng khác xa với tự nhiên. 7. Dallol, Ethiopia: Dallol nằm gần biên giới Ethiopia và Eritrea, là một trong những vùng đất khắc nghiệt nhất hành tinh. Dallol có nhiệt độ trung bình 42 độ C, cùng phong cảnh khô cằn và nghi ngút khói như trên sao Hỏa. Ngoài độ nóng đến mức vô lý, nơi đây còn nổi tiếng với nhiều đầm nước thủy nhiệt màu xanh lá cây, bao quanh là những tảng đá đỏ và vàng tạo nên cảnh quan siêu thực. 8. Con mắt của Sahara, Mauritania, châu Phi: Còn có tên gọi là Richat Structure, Con mắt của Sahara không giống bất kỳ phần nào khác của sa mạc này nếu nhìn từ ngoài không gian. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra cho khu vực địa chất kỳ lạ rộng 40 km này, đó có thể là hiện tượng xói mòn, hoặc cũng có thể là tàn tích của vụ va chạm thiên thạch với trái đất hàng trăm triệu năm trước. 9. Quái vật tuyết ở núi Zao, Nhật Bản: Nằm ở phía bắc vùng Tohoku Nhật Bản, núi Zao là địa điểm nổi tiếng bởi sự xuất hiện của những quái vật tuyết hình thù kỳ lạ. Đây thực chất là những cây thông, theo thời gian bị gió tuyết bao bọc trông như quái vật được mang ra từ truyện tranh manga. 10. Thác máu, Nam Cực: Ngọn thác máu kỳ lạ mang màu sắc ghê rợn này hoàn toàn là sự thật, được chảy ra từ dòng sông băng Taylor Glacier ở Nam Cực. Năm 2017, các nhà khoa học phát hiện ra màu nước đỏ tươi là do một mỏ sắt bị nước muối làm oxy hóa từ 1,5 triệu năm trước, không phải do tảo đổi màu như phỏng đoán trước đây. Mời quý vị xem video: Bí ẩn những vùng đất như ở ngoài hành tinh

