Sư tử mẹ ăn thịt hai con mới sinh đầy hãi hùng

Một con sư tử cái ở Đức đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi ăn thịt hai con non mới sinh của mình chỉ sau khi chúng chào đời được 3 ngày.

Câu chuyện đau xót và ngỡ ngàng trên xảy ra ở Sở thú Leipzig, nước Đức. Con sư tử cái trên có tên Kigali, 5 tuổi.

Sư tử mẹ Kigali và hai con non thời điểm trước khi xảy ra vụ việc.

Những nhân viên sở thú cho biết con sư tử mẹ vẫn cư xử bình thường cho tới tận thứ Hai vừa qua. Thế nhưng, khi đang liếm láp hai con non, sư tử mẹ bất ngờ xơi tái chúng mà không ai kịp can thiệp gì.



Một phát ngôn viên của sở thú cho biết tất cả mọi người làm việc ở đây đều sốc vì vụ việc lần này và không thể giải thích được động cơ gì khiến con sư tử cái này hành động như vậy.

Có người cho rằng, nguyên nhân của hành động này có thể do con non bị bệnh hoặc gặp phải vấn đề gì đó. Trong khi có người cho rằng, có lẽ do lần đầu làm mẹ nên Kigali không biết phải làm gì với con của mình.

Điều này không phải chưa từng xảy ra trong thế giới của những loài họ mèo, đặc biệt là những con cái lần đầu làm mẹ.