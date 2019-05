Sư tử lớn mật săn giết con voi ngay trước mặt mẹ

Mới đây, James Gifford, nhiếp ảnh gia người Anh trong lúc ghé thăm công viên quốc gia Chobe ở Botswana chụp được những hình ảnh vô cùng ấn tượng và kịch tính khi đàn sư tử bất chấp nguy hiểm, hợp sức săn voi con. Theo nhiếp ảnh gia James Gifford, anh đi theo chân đàn sư tử được một thời gian, hy vọng sẽ ghi được những hình ảnh ấn tượng chúng săn mồi. Vào thời điểm đó, một đàn voi xuất hiện trong lãnh địa sư tử. Với ưu thế ngoại hình và lực lượng đông đảo, những con voi không có bất cứ biểu hiện lo lắng, run sợ nào. Có thể nói, những con voi khổng lồ hoàn toàn coi thường sư tử, không coi sư tử là mối đe dọa. Trong khi đó, đàn sư tử vẫn cố thủ, ẩn nấp, nằm thấp dưới mặt đất, giấu mình trong những bụi cỏ. Dường như chúng hiểu rõ rằng, chúng sẽ không có cơ hội nào để săn những con voi trưởng thành, vì vậy chúng chờ đợi một cơ hội tốt hơn, nhắm đến voi con đi chậm. Khi thấy một con voi con chủ quan, đi tụt lại phía sau, một cặp vợ chồng sư tử lập tức hành động, chúng đuổi theo voi con ráo riết và sư tử cái thậm chí nhảy được lên lưng voi con. Đáng tiếc, do chênh lệch thể hình quá lớn cộng với việc do quá bất ngờ, những con sư tử khác chỉ chạy đến giúp đỡ khoảng 10 giây sau đó - thời điểm này, cơ hội ngẳn ngủi đã tiêu tan. Con voi con hốt hoảng chạy trốn về phía đàn của mình. Khi còn cách đàn khoảng 20m, đàn sư tử quyết định từ bỏ. Chúng biết rằng chúng đã ở quá gần những con voi trưởng thành và có nguy cơ bị thương nghiêm trọng nếu không chịu từ bỏ mục tiêu. Trong ảnh là khoảnh khắc voi con hợp lại với đàn, trở về an toàn với mẹ, được cả đàn bảo vệ. Phía xa, con sư tử cái ngậm ngùi nhìn con mồi của mình thoát chết ngoạn mục. Khoảnh khắc vua sử tử mặt đối mặt với voi khổng lồ sau cuộc đi săn thất bại. Mời quý vị xem video: Sư tử đực cắn yêu bạn tình khi đang ngủ say

Mới đây, James Gifford, nhiếp ảnh gia người Anh trong lúc ghé thăm công viên quốc gia Chobe ở Botswana chụp được những hình ảnh vô cùng ấn tượng và kịch tính khi đàn sư tử bất chấp nguy hiểm, hợp sức săn voi con. Theo nhiếp ảnh gia James Gifford, anh đi theo chân đàn sư tử được một thời gian, hy vọng sẽ ghi được những hình ảnh ấn tượng chúng săn mồi. Vào thời điểm đó, một đàn voi xuất hiện trong lãnh địa sư tử. Với ưu thế ngoại hình và lực lượng đông đảo, những con voi không có bất cứ biểu hiện lo lắng, run sợ nào. Có thể nói, những con voi khổng lồ hoàn toàn coi thường sư tử, không coi sư tử là mối đe dọa. Trong khi đó, đàn sư tử vẫn cố thủ, ẩn nấp, nằm thấp dưới mặt đất, giấu mình trong những bụi cỏ. Dường như chúng hiểu rõ rằng, chúng sẽ không có cơ hội nào để săn những con voi trưởng thành, vì vậy chúng chờ đợi một cơ hội tốt hơn, nhắm đến voi con đi chậm. Khi thấy một con voi con chủ quan, đi tụt lại phía sau, một cặp vợ chồng sư tử lập tức hành động, chúng đuổi theo voi con ráo riết và sư tử cái thậm chí nhảy được lên lưng voi con. Đáng tiếc, do chênh lệch thể hình quá lớn cộng với việc do quá bất ngờ, những con sư tử khác chỉ chạy đến giúp đỡ khoảng 10 giây sau đó - thời điểm này, cơ hội ngẳn ngủi đã tiêu tan. Con voi con hốt hoảng chạy trốn về phía đàn của mình. Khi còn cách đàn khoảng 20m, đàn sư tử quyết định từ bỏ. Chúng biết rằng chúng đã ở quá gần những con voi trưởng thành và có nguy cơ bị thương nghiêm trọng nếu không chịu từ bỏ mục tiêu. Trong ảnh là khoảnh khắc voi con hợp lại với đàn, trở về an toàn với mẹ, được cả đàn bảo vệ. Phía xa, con sư tử cái ngậm ngùi nhìn con mồi của mình thoát chết ngoạn mục. Khoảnh khắc vua sử tử mặt đối mặt với voi khổng lồ sau cuộc đi săn thất bại. Mời quý vị xem video: Sư tử đực cắn yêu bạn tình khi đang ngủ say