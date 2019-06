Sự thật sửng sốt về vũ trụ bạn chưa từng nghe

Dải Ngân hà đang bị hút ra xa: Một thứ gì đó không xác định và lớn hơn bất cứ thứ gì chúng ta biết trong vũ trụ đang hút các phần của Dải Ngân hà. Năm 2009, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng một chòm sao trong thiên hà đang di chuyển với tốc độ khác thường về phía không gian giữa chòm sao Nhân Mã và Thuyền Phàm. Các nhà khoa học đã gọi hiện tượng này là "dòng chảy tối" cùng với những bí ẩn vũ trụ khác như vật chất tối và năng lượng tối. Nước là một nguồn tài nguyên hạn chế trong không gian. Do đó, các nhà thiên văn học phải uống nước được tái chế từ mồ hôi và nước tiểu của họ để tồn tại ở môi trường này. Nhà thiên văn học của NASA Scott Kelly đã uống khoảng 730 lít nước tái chế này trong suốt 1 năm ông thực hiện nhiệm vụ ngoài không gian. Kính thiên căn Hubble đã xác định được một hố đen năm 2017 nhờ vào sóng hấp dẫn. Hố đen này có khả năng "nuốt chửng" mọi thứ trên đường đi của nó với khối lượng bằng 1 tỷ mặt trời và di chuyển với tốc độ hơn 8 triệu km/h. Tuy nhiên, hố đen khổng lồ này nằm cách Trái Đất ước tính tới 8 tỷ năm ánh sáng. Khi Dải Ngân hà tiếp tục sáp nhập với các thiên hà "hàng xóm" khác, bầu trời trên Trái Đất sẽ thay đổi đáng kể và một ngày nào đó nó sẽ trở về cảnh tượng hoàn toàn tối đen. Sao băng có thể va vào Trái Đất bất cứ lúc nào mà không có cảnh báo gì. Năm 2013, một sao băng đã lao xuống vùng Chelyabinsk của Nga và phát nổ khiến 400 người bị thương. Sống lâu trong môi trường không gian có thể làm thay đổi ADN. Phi hành gia Scott Kelly sau khi sống 1 năm ở Trạm Vũ trụ Quốc tế rồi trở về Trái Đất đã cao thêm hơn 5 cm và có những thay đổi khác về mẫu gen so với người anh em song sinh của ông là Mike. Mặc dù sau đó Kelly đã trở về chiều cao ban đầu nhưng những thay đổi về gen của ông dường như không thể quay lại như trước. Điều đó tức là Kelly và người anh em của mình không còn là anh em song sinh nữa. Nổ tia gamma có thể khiến nhiều hành tinh trong vũ trụ "tận thế" nhưng dù vậy, Trái Đất vẫn tương đối an toàn. Các tính toán từ một dự án năm 2018 cho thấy một vụ nổ tia gamma sẽ xảy ra trong Dải Ngân hà 5 triệu năm/lần và vì ở quá xa nên Trái Đất cũng không bị ảnh hưởng gì. Theo thuyết "Vụ rách lớn" (Big Rip), trong một vài tỷ năm nữa, một thế lực bí ẩn mang tên "năng lượng tối" có thể tràn ra khắp vũ trụ và nó có sức mạnh lớn tới mức có thể "xé rách" các dạng vật chất ở mức độ nguyên tử. Mặc dù người ta thường cho rằng ngoài không gian là môi trường chân không nhưng trong thực tế có những nơi tập trung nhiều bụi vũ trụ nên chúng có thể truyền âm dù những âm thanh này con người không thể nghe thấy được. Vũ trụ đang nguội đi khi nó giãn nở: Năm 2013, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra rằng vũ trụ ngày nay đang lạnh dần đi. Khi vũ trụ ở thời điểm bằng một nửa số "tuổi" hiện tại của nó, nhiệt độ của vũ trụ là âm 267,92 độ, ấm hơn khoảng 2,35 độ so với nhiệt độ âm 270,27 như ngày nay. Nghịch lý Fermi là sự trái ngược giữa những ước tính cao về khả năng tồn tại của các nền văn minh ngoài Trái Đất với sự thiếu hụt bằng chứng hay sự liên hệ với những nền văn minh đó. Theo một bài báo của các tác giả thuộc Viện Tương lai Nhân loại, nền văn minh Trái Đất không chỉ là duy nhất trong Dải Ngân hà mà khoảng hơn 50% khả năng là chúng ta đơn độc trong vũ trụ này. Mặc dù kết luận này có phần bi quan nhưng các tác giả khẳng định rằng đến nay không có bằng chứng đáng tin nào cho thấy sự tồn tại của sinh vật ngoài hành tinh. Thời gian trên Trái Đất nhanh hơn thời gian trong không gian. Điều này xảy ra là do sự giãn nở thời gian theo thuyết tương đối khi thời gian Trái Đất quay quanh mặt trời và thời gian hệ mặt trời chuyển động quanh Dải Ngân hà không giống nhau./.

Dải Ngân hà đang bị hút ra xa: Một thứ gì đó không xác định và lớn hơn bất cứ thứ gì chúng ta biết trong vũ trụ đang hút các phần của Dải Ngân hà. Năm 2009, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng một chòm sao trong thiên hà đang di chuyển với tốc độ khác thường về phía không gian giữa chòm sao Nhân Mã và Thuyền Phàm. Các nhà khoa học đã gọi hiện tượng này là "dòng chảy tối" cùng với những bí ẩn vũ trụ khác như vật chất tối và năng lượng tối. Nước là một nguồn tài nguyên hạn chế trong không gian. Do đó, các nhà thiên văn học phải uống nước được tái chế từ mồ hôi và nước tiểu của họ để tồn tại ở môi trường này. Nhà thiên văn học của NASA Scott Kelly đã uống khoảng 730 lít nước tái chế này trong suốt 1 năm ông thực hiện nhiệm vụ ngoài không gian. Kính thiên căn Hubble đã xác định được một hố đen năm 2017 nhờ vào sóng hấp dẫn. Hố đen này có khả năng "nuốt chửng" mọi thứ trên đường đi của nó với khối lượng bằng 1 tỷ mặt trời và di chuyển với tốc độ hơn 8 triệu km/h. Tuy nhiên, hố đen khổng lồ này nằm cách Trái Đất ước tính tới 8 tỷ năm ánh sáng. Khi Dải Ngân hà tiếp tục sáp nhập với các thiên hà "hàng xóm" khác, bầu trời trên Trái Đất sẽ thay đổi đáng kể và một ngày nào đó nó sẽ trở về cảnh tượng hoàn toàn tối đen. Sao băng có thể va vào Trái Đất bất cứ lúc nào mà không có cảnh báo gì. Năm 2013, một sao băng đã lao xuống vùng Chelyabinsk của Nga và phát nổ khiến 400 người bị thương. Sống lâu trong môi trường không gian có thể làm thay đổi ADN. Phi hành gia Scott Kelly sau khi sống 1 năm ở Trạm Vũ trụ Quốc tế rồi trở về Trái Đất đã cao thêm hơn 5 cm và có những thay đổi khác về mẫu gen so với người anh em song sinh của ông là Mike. Mặc dù sau đó Kelly đã trở về chiều cao ban đầu nhưng những thay đổi về gen của ông dường như không thể quay lại như trước. Điều đó tức là Kelly và người anh em của mình không còn là anh em song sinh nữa. Nổ tia gamma có thể khiến nhiều hành tinh trong vũ trụ "tận thế" nhưng dù vậy, Trái Đất vẫn tương đối an toàn. Các tính toán từ một dự án năm 2018 cho thấy một vụ nổ tia gamma sẽ xảy ra trong Dải Ngân hà 5 triệu năm/lần và vì ở quá xa nên Trái Đất cũng không bị ảnh hưởng gì. Theo thuyết "Vụ rách lớn" (Big Rip), trong một vài tỷ năm nữa, một thế lực bí ẩn mang tên "năng lượng tối" có thể tràn ra khắp vũ trụ và nó có sức mạnh lớn tới mức có thể "xé rách" các dạng vật chất ở mức độ nguyên tử. Mặc dù người ta thường cho rằng ngoài không gian là môi trường chân không nhưng trong thực tế có những nơi tập trung nhiều bụi vũ trụ nên chúng có thể truyền âm dù những âm thanh này con người không thể nghe thấy được. Vũ trụ đang nguội đi khi nó giãn nở: Năm 2013, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra rằng vũ trụ ngày nay đang lạnh dần đi. Khi vũ trụ ở thời điểm bằng một nửa số "tuổi" hiện tại của nó, nhiệt độ của vũ trụ là âm 267,92 độ, ấm hơn khoảng 2,35 độ so với nhiệt độ âm 270,27 như ngày nay. Nghịch lý Fermi là sự trái ngược giữa những ước tính cao về khả năng tồn tại của các nền văn minh ngoài Trái Đất với sự thiếu hụt bằng chứng hay sự liên hệ với những nền văn minh đó. Theo một bài báo của các tác giả thuộc Viện Tương lai Nhân loại, nền văn minh Trái Đất không chỉ là duy nhất trong Dải Ngân hà mà khoảng hơn 50% khả năng là chúng ta đơn độc trong vũ trụ này. Mặc dù kết luận này có phần bi quan nhưng các tác giả khẳng định rằng đến nay không có bằng chứng đáng tin nào cho thấy sự tồn tại của sinh vật ngoài hành tinh. Thời gian trên Trái Đất nhanh hơn thời gian trong không gian. Điều này xảy ra là do sự giãn nở thời gian theo thuyết tương đối khi thời gian Trái Đất quay quanh mặt trời và thời gian hệ mặt trời chuyển động quanh Dải Ngân hà không giống nhau./.