Sự thật sửng sốt cây kiền kiền cho gỗ quý ở Việt Nam

Cây kiền kiền có tên khoa học là Hopea pierrei Hance, là loại cây thuộc nhóm gỗ to, lá thường xanh, thân thẳng, có dạng hình trụ, chiều cao lên tới 40m. Ảnh: noithatgiakhanh. Cây kiền kiền có hoa màu đỏ nhạt, quả rất nhỏ, dạng trái xoan, có gai ở đỉnh. Ảnh: noithatmyhouse. Trên thế giới, cây kiền kiền được trồng nhiều ở Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia. Ở Việt Nam, kiền kiền được trồng nhiều ở một số tỉnh như Thừa Thiên – Huế, Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang. Ảnh: noithatanhung. Cây kiền kiền cho gỗ quý. Gỗ kiền kiền cứng, thớ mịn, cực kỳ bền ngoài không khí, chịu mối mọt và chịu nước rất tốt nên được ứng dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau đặc biệt là trong thiết kế nội thất. Ảnh: skyhome. Cây kiền kiền rất nhạy cảm với hóa chất làm trụi lá nên trong chiến tranh Việt Nam trước đây bị chết hàng loạt do hóa chất trong chiến tranh. Ảnh: noithatno1.Vỏ cây kiền kiền còn được dùng làm vách nhà thay gỗ, rất bền. Ảnh: noithatno1. Do cây kiền kiền cho gỗ có giá trị cao nên đang bị săn lùng mạnh ở khắp nơi để khai thác, khiến số lượng bị giảm sút rất nhanh chóng. Ảnh: noithatanhung. Mời quý vị xem video: Loài cây đắt đỏ chỉ nở hoa 1 ngày trong năm

Cây kiền kiền có tên khoa học là Hopea pierrei Hance, là loại cây thuộc nhóm gỗ to, lá thường xanh, thân thẳng, có dạng hình trụ, chiều cao lên tới 40m. Ảnh: noithatgiakhanh. Cây kiền kiền có hoa màu đỏ nhạt, quả rất nhỏ, dạng trái xoan, có gai ở đỉnh. Ảnh: noithatmyhouse. Trên thế giới, cây kiền kiền được trồng nhiều ở Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia. Ở Việt Nam, kiền kiền được trồng nhiều ở một số tỉnh như Thừa Thiên – Huế, Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang. Ảnh: noithatanhung. Cây kiền kiền cho gỗ quý. Gỗ kiền kiền cứng, thớ mịn, cực kỳ bền ngoài không khí, chịu mối mọt và chịu nước rất tốt nên được ứng dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau đặc biệt là trong thiết kế nội thất. Ảnh: skyhome. Cây kiền kiền rất nhạy cảm với hóa chất làm trụi lá nên trong chiến tranh Việt Nam trước đây bị chết hàng loạt do hóa chất trong chiến tranh. Ảnh: noithatno1. Vỏ cây kiền kiền còn được dùng làm vách nhà thay gỗ, rất bền. Ảnh: noithatno1. Do cây kiền kiền cho gỗ có giá trị cao nên đang bị săn lùng mạnh ở khắp nơi để khai thác, khiến số lượng bị giảm sút rất nhanh chóng. Ảnh: noithatanhung. Mời quý vị xem video: Loài cây đắt đỏ chỉ nở hoa 1 ngày trong năm