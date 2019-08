"Soi" loài cá say có nhiều ở vùng biển Việt Nam

Loài cá say có tên khoa học là Alepes kleinii. Đây là một loài cá biển nhiệt đới có chiều dài 14 – 16cm, thân hình bầu dục cao, rất dẹp bên, miệng rộng, chếch, hàm dưới hơi dài hơn hàm trên. Ảnh: tepbac. Phần lưng của cá say có màu xanh, phần bụng màu trắng. Góc trên nắp mang có một vết đen. Ảnh: adayroi. Trên thế giới, cá say phân bố ở vùng nước ven biển từ Pakistan đến Sri Lanka; bờ biển phía đông của Ấn Độ, đảo Đài Loan, Okinawa ở Nhật Bản, Philippines, Papua New Guinea và Úc. Ảnh: adayroi. Tại Việt Nam, cá say phân bố ở vịnh Bắc Bộ, Trung Bộ và Đông,Tây Nam Bộ. Ảnh: adayroi. Cá say ăn động vật phù du, giáp xác, cá nhỏ. Ảnh: haisantuoingon. Cá say thuộc nhóm đẻ trứng. Mùa vụ sinh sản từ tháng giêng đến tháng 9, cao điểm vào tháng 2, tháng 6, và tháng 8. Ảnh: wikimedia.Cá say có thể khai thác quanh năm và được đánh bắt bằng lưới vây, vó, lưới kéo đáy. Ảnh: daihoanggia. Mời quý vị xem video: 3 loài cá mập nguy hiểm nhất thế giới

