Rợn người những sự trùng hợp không thể lý giải

Tai nạn kỳ lạ này xảy ra vào năm 1975 ở Bermuda. Một trong 2 người sinh đôi đã bị thiệt mạng khi bị taxi đâm phải trong khi đang lái xe scooter. Một năm sau, người sinh đôi còn lại cũng đi trên chính chiếc xe scooter đó thì bị chiếc taxi năm trước đâm và vẫn là người tài xế ấy lái xe, chở đúng hành khách từng xuất hiện trong vụ tai nạn của người sinh đôi bị chết năm trước. Một cặp sinh đôi sống tách nhau từ khi họ chỉ mới 3 tuần tuổi nhưng 39 năm sau, vào năm 1979, khi gặp lại nhau, họ mới phát hiện ra rằng mình có cuộc sống giống hệt nhau. Cả 2 người đều được đặt tên là James, đều làm việc trong ngành luật khi trưởng thành, đều lấy những người phụ nữ tên là Linda, rồi ly hôn và tái hôn với những người phụ nữ tên Betty. Cặp sinh đôi này cũng có những người con trai và cùng đặt tên là James Allan. (Trong ảnh: cặp đôi trong bộ phim "Anh em sinh đôi" dựa trên câu chuyện khó tin nhưng có thật này). Cuốn tiểu thuyết duy nhất của nhà văn trinh thám Edgar Allan Poe mang tên "The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket" được xuất bản năm 1838 miêu tả cảnh tượng các thủy thủ của một con tàu bị mắc kẹt ngoài đại dương. Vì quá đói nên họ đã rút thăm để xem ai sẽ là người phải hy sinh để những người còn lại sống sót. 46 năm sau, điều tương tự đã xảy ra với con tàu Mignonette với các tình tiết trùng hợp đến rợn người. Năm 1898, Morgan Robertson xuất bản cuốn tiểu thuyết "Futility, or the Wreck of the Titan" với nội dung kể về con tàu mang tên Titan va vào tảng băng trôi trên Đại Tây Dương và chìm xuống. 14 năm sau, gần như mọi thứ trong cuốn sách đều trở thành sự thật trong thảm họa lịch sử mang tên Titanic. Một nhà thờ ở thị trấn Beatrice, bang Nebraska bị phát nổ ngày 1/3/1950 vào khoảng 19h25 phút (giờ địa phương), trong khi dàn hợp xướng nhà thờ gồm 15 thành viên luôn bắt đầu lúc 19h 15 phút. Tuy nhiên, may mắn là không có bất kỳ ai thiệt mạng hay bị thương bởi cả 15 người này ngày hôm đó đều đến muộn vì lý do cá nhân riêng và cũng có ai ở gần nhà thờ khi nó bị nổ. Thi hài của hoàng đế Thiếp Mộc Nhi (Tamerlane) được một nhà khoa học Liên Xô khai quật năm 1941. Bên trong hầm mộ của ông có viết dòng chữ: "Khi ta trở về từ cõi chết, thế giới sẽ lâm nguy" và "Bất kỳ ai mở lăng mộ của ta đều sẽ phải đối mặt với một kẻ xâm lược còn tồi tệ hơn cả ta". 2 ngày sau, bất kể Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau giữa Đức và Liên Xô được ký kết, Adolf Hitler và Đức Quốc xã đã tấn công Liên Xô. Tsutomu Yamaguchi có một chuyến công tác tới Hiroshima ngày 6/8/1945, đúng ngày Mỹ ném bom xuống thành phố này. Anh bị bỏng nghiêm trọng nhưng sau đó đã hồi phục. Khi anh Tsutomu quay trở về Nagasaki - nơi Mỹ ném quả bom nguyên tử thứ 2 chỉ vài ngày sau đó, anh cũng xoay xở được để thoát khỏi thảm họa này. Đầu năm 2002, một cặp sinh đôi 70 tuổi đã chết cùng một ngày ở Raahe, Phần Lan. Hai người đàn ông này đều bị xe tải đâm khi đang đạp xe và cách nhau chỉ 2 giờ đồng hồ tại 2 địa điểm tai nạn cách nhau gần 2km.

