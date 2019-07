Rợn người những động vật săn mồi đáng sợ nhất hành tinh

Cá sấu nước mặn là loài lớn nhất trong số các loài bò sát còn sót lại trên thế giới. Chúng có thể đạt chiều dài từ 3 đến 5m và nặng tới 1000 kg. Cá sấu nước mặn sống ở sông, hồ, đầm lầy và đầm lầy ở Bắc Úc, Papua New Guinea, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Ấn Độ. Cá sấu nước mặn bơi rất giỏi và có thể vượt qua khoảng cách dài trong đại dương và sông. Chân và cái đuôi dài tạo điều kiện thuận lợi khi bơi lội. Chúng cũng có bộ hàm dài và khỏe. Cá sấu nước mặn có thể lặn dưới sông hoặc đầm lầy trong một thời gian dài vì mắt và lỗ mũi của chúng nằm trên đỉnh đầu.

Mời quý vị xem video: Hãi hùng người câu cá suýt thành mồi cho cá sấu



Đại bàng vàng



Cá sấu nước mặn là loài săn mồi chiếm ưu thế cao trong môi trường sống của chúng. Chúng ẩn nấp dưới mặt nước ở rìa hồ và sông. Khi con mồi đến gần, chúng sẽ tấn công bất ngờ với bộ hàm khỏe. Cá sấu nước mặn ăn nhiều loại thức ăn như cá, trâu nước, cá đuối, khỉ, lợn rừng và chim.

Đại vàng.

Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất còn tồn tại trên Trái đất. Một con rồng Komodo trưởng thành hoàn toàn sẽ có chiều dài 3 mét và nặng tới 160 kg. Chúng còn được gọi là Komodo.Rồng Komodo sống trong các khu rừng khô nhiệt đới và thảo nguyên của năm Quần đảo ở Indonesia: Komodo, Rinca, Gili Motang, Flores và Padar. Tại đây, loàinày hoàn toàn không có thiên địch. Loài săn mồi đỉnh cao này ăn bất kỳ loại thịt nào bao gồm cả xác thối, trâu nước, hươu nai và thậm chí cả con người.Rồng Komodo giết chết con mồi bằng đôi chân mạnh mẽ và hàm răng sắc nhọn. Nước bọt của chúng cũng chứa vi khuẩn có độc. Vì vậy một con vật thoát khỏi miệng rồng Komodo cũng sẽ chết trong vòng 24 giờ do nhiễm trùng máu.Báo tuyết sống ở vùng núi cao của Trung Á. Chúng nổi tiếng với bộ lông dày, màu xám tuyệt đẹp. Thật không may, chỉ có một số lượng nhỏ báo tuyết còn lại trên thế giới do mất môi trường sống và nạn săn trộm.Bộ lông dày, xám của báo tuyết mang lại sự cân bằng nhiệt hoàn hảo trong tất cả các mùa. Cơ thể của chúng cũng thích nghi để sống ở sườn núi khắc nghiệt. Chúng có thể nhảy xa đến 15 mét chỉ trong một bước nhảy. Bàn chân rộng của báo tuyết được phủ lông giúp chúng có thể dễ dàng đi bộ trên những con đường phủ đầy tuyết.Những con báo tuyết lén lút này không có kẻ săn mồi trong toàn bộ môi trường sống tự nhiên. Ngoài ra, chúng thậm chí có thể giết con mồi có kích thước lớn hơn. Chế độ ăn của báo tuyết bao gồm cừu xanh Himalaya và cừu Argali. Báo tuyết là động vật đơn độc, có nghĩa là chúng chỉ ghép đôi trong mùa giao phối. Chúng chủ yếu hoạt động vào lúc bình minh và hoàng hôn.Đại bàng vàng là loài chim săn mồi lớn nhất Bắc Mỹ. Chúng xuất hiện ở vùng núi, đồi, vách đá và rừng lá kim trên khắp lục địa. Một con đại bàng vàng phát triển đầy đủ có chiều dài 66 – 100 cm và nặng tới 7 kg.Với đôi cánh rộng, đại bàng vàng lướt cao trên bầu trời. Chúng cũng có thể bổ nhào xuống với tốc độ lên đến 320 km/h. Không có động vật nào có thể săn đại bàng vàng. Các hoạt động của con người là mối đe dọa duy nhất đối với chúng.Loài chim hùng vĩ này có thị lực tuyệt vời và có thể phát hiện con mồi cực nhỏ từ rất xa. Chúng tận dụng tốc độ đáng kinh ngạc khi bổ nhào và những chiếc móng sắc nhọn để tóm lấy con mồi trên mặt đất. Đại bàng vàng chủ yếu ăn các loài chó rừng, bò sát, động vật có vú nhỏ và cá.