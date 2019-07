Rợn người cuộc sống "địa ngục" của động vật ở sở thú Bangladesh

Không phải sở thú nào cũng giống nhau nhưng nhiếp ảnh gia Shafiqul Islam đã dùng những bức ảnh của mình kể câu chuyện về cuộc sống bị giam cầm của các động vật tội nghiệp trong sở thú Mirpur ở Dhaka, Bangladesh. Mỗi bức ảnh của Shafiqul đều chất chứa một cung bậc cảm xúc và nhìn chung toát lên sự ngột ngạt khi các loài vật thiếu không khí tự do. Thế giới không có tự do cũng giống như chỉ còn 2 màu đen trắng cùng nỗi buồn và sự cô độc. Đó dường như chính là thông điệp mà tác giả muốn truyền tải qua những tác phẩm ám ảnh của mình. Ánh mắt u sầu của chúa sơn lâm. Cuộc sống bị xiềng xích không có tự do của một chú voi. Một chú khỉ cô đơn và tội nghiệp trong chiếc cũi sắt chật chội. Sở thú có nhiều vai trò khác nhau, chẳng hạn như bảo vệ các loài động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng hay giúp chúng ta hiểu về tầm quan trọng của tự nhiên. Tuy nhiên, tại nhiều sở thú, các loài động vật bị giam cầm trong điều kiện tồi tàn và chết dần chết mòn vì thiếu tự do. Ánh mắt buồn bã và tuyệt vọng của một chú cá sấu. Bị tách biệt khỏi đồng loại và môi trường sống tự nhiên, các loài động vật trong sở thú ở Bangladesh luôn ủ rũ và cô độc. Khoảng cách xa vời để chạm đến tự do. Vẻ buồn bã của một chú tinh tinh trong sở thú Mirpur ở Dhaka, Bangladesh. Cuộc sống ngột ngạt trong những chiếc chuồng chật chội./. Mời quý vị xem video: Rắn treo ngược mình trên cây nuốt chửng kỳ đà

