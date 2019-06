Nóng 40 độ, khám phá những vùng đất nóng nhất thế giới (P1)

Thung lũng Chết nằm ở sa mạc Mojave, California, Mỹ, là khu vực nóng và khô hạn nhất khu vực Bắc Mỹ (Theo: Dân Trí) Năm 1849, nhóm đi tìm vàng đi ngang qua thung lũng này. Do không chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt, họ bỏ mạng tại vùng đất nóng này với đống xương trắng vùi giữa biển cát mênh mông. Số ít người vượt qua khỏi thung lũng và cái tên Thung lũng Chết cũng ra đời từ đó Nhiệt độ trung bình ngày nay của Thung lũng chết là 47 độ C trong mùa hè. Nhiệt độ không khí cao kỷ lục được ghi nhận tại đây là 56,7 độ C, mùa hè năm 1913 (Theo: Zing) El Azizia, Libya: Là một đô thị và là thủ phủ quận Jafara ở tây bắc Libya, cách 55 km về phía tây nam của Tripoli. Vào mùa hè, nhiệt độ không khí tại đây thường xuyên đạt mức 48 độ C khiến khí hậu trở nên vô cùng ngột ngạt. Trong danh sách những "chảo lửa" nóng bỏng nhất thế giới, không thể bỏ qua Dallol, Ethiopia.Ở Dallol có những suối nước nóng axit và khí phun trào được coi là núi lửa thấp nhất thế giới (Theo: Dân Trí) Nhiệt độ trung bình mùa hè tại đây cũng vô cùng khắc nghiệt lên tới 45,5 độ C. Mặc dù nóng bức dữ dội, nơi đây lại sở hữu vẻ đẹp tuyệt vời. Các suối nước nóng mang màu sắc đa dạng, tươi sáng, được tạo nên nhờ sự bốc hơi chất chloride và sắt hydroxide. Nằm ở phía Bắc Sudan, Wadi Halfa không chỉ là thành phố có lịch sử phong phú, mà còn là một trong những nơi nóng nhất trên trái đất (Theo: VOV. Tháng 6 là thời điểm nóng nhất ở đây, với nhiệt độ trung bình là 41 độ. Nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận tại Wadi Halfa là 53 độ vào năm 1967 (Theo: Zing) Dasht-e Lut, Iran hay sa mạc Lut được xem là nơi nóng nhất trên Trái Đất (Theo: VnExpress) Khu vực này là một vùng đất khô cằn và hoang vắng Năm 2005, Vệ tinh không gian của NASA đo được nhiệt độ cao nhất tại Dasht-e Lut lên đến 70,7 độ C Ghadames là một thị trấn ốc đảo lớn ở phía tây bắc của Libya, gần biên giới Algeria và Tunisia (Theo: Zing) Ốc đảo nằm giữa sa mạc này giờ đây là Di sản Thế giới của UNESCO bởi những túp lều mang tính biểu tượng làm từ bùn, giúp bảo vệ 7.000 cư dân khỏi sức nóng dữ dộ Được gọi là "ngọc trai của sa mạc" và nổi tiếng với khu định cư có tường bao quanh như mê cung, nhiệt độ Ghadames đạt mức cao trung bình là 40 độ C và mức cao nhất là 55 độ C Trải dài dọc theo lãnh thổ của 3 quốc gia miền Nam Châu Phi: Botswana, Namibia và Nam Phi, Kalahari là một sa mạc lớn, khô cằn

Thung lũng Chết nằm ở sa mạc Mojave, California, Mỹ, là khu vực nóng và khô hạn nhất khu vực Bắc Mỹ (Theo: Dân Trí) Năm 1849, nhóm đi tìm vàng đi ngang qua thung lũng này. Do không chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt, họ bỏ mạng tại vùng đất nóng này với đống xương trắng vùi giữa biển cát mênh mông. Số ít người vượt qua khỏi thung lũng và cái tên Thung lũng Chết cũng ra đời từ đó Nhiệt độ trung bình ngày nay của Thung lũng chết là 47 độ C trong mùa hè. Nhiệt độ không khí cao kỷ lục được ghi nhận tại đây là 56,7 độ C, mùa hè năm 1913 (Theo: Zing) El Azizia, Libya: Là một đô thị và là thủ phủ quận Jafara ở tây bắc Libya, cách 55 km về phía tây nam của Tripoli. Vào mùa hè, nhiệt độ không khí tại đây thường xuyên đạt mức 48 độ C khiến khí hậu trở nên vô cùng ngột ngạt. Trong danh sách những "chảo lửa" nóng bỏng nhất thế giới, không thể bỏ qua Dallol, Ethiopia.Ở Dallol có những suối nước nóng axit và khí phun trào được coi là núi lửa thấp nhất thế giới (Theo: Dân Trí) Nhiệt độ trung bình mùa hè tại đây cũng vô cùng khắc nghiệt lên tới 45,5 độ C. Mặc dù nóng bức dữ dội, nơi đây lại sở hữu vẻ đẹp tuyệt vời. Các suối nước nóng mang màu sắc đa dạng, tươi sáng, được tạo nên nhờ sự bốc hơi chất chloride và sắt hydroxide. Nằm ở phía Bắc Sudan, Wadi Halfa không chỉ là thành phố có lịch sử phong phú, mà còn là một trong những nơi nóng nhất trên trái đất (Theo: VOV. Tháng 6 là thời điểm nóng nhất ở đây, với nhiệt độ trung bình là 41 độ. Nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận tại Wadi Halfa là 53 độ vào năm 1967 (Theo: Zing) Dasht-e Lut, Iran hay sa mạc Lut được xem là nơi nóng nhất trên Trái Đất (Theo: VnExpress) Khu vực này là một vùng đất khô cằn và hoang vắng Năm 2005, Vệ tinh không gian của NASA đo được nhiệt độ cao nhất tại Dasht-e Lut lên đến 70,7 độ C Ghadames là một thị trấn ốc đảo lớn ở phía tây bắc của Libya, gần biên giới Algeria và Tunisia (Theo: Zing) Ốc đảo nằm giữa sa mạc này giờ đây là Di sản Thế giới của UNESCO bởi những túp lều mang tính biểu tượng làm từ bùn, giúp bảo vệ 7.000 cư dân khỏi sức nóng dữ dộ Được gọi là "ngọc trai của sa mạc" và nổi tiếng với khu định cư có tường bao quanh như mê cung, nhiệt độ Ghadames đạt mức cao trung bình là 40 độ C và mức cao nhất là 55 độ C Trải dài dọc theo lãnh thổ của 3 quốc gia miền Nam Châu Phi: Botswana, Namibia và Nam Phi, Kalahari là một sa mạc lớn, khô cằn