Những vùng đất độc lạ, huyền bí, khách du lịch phải dựng tóc gáy

Đảo búp bê, Mexico, nằm biệt lập giữa kênh đào Xochimico, trên khắp hòn đảo Isla de las Munecas đầy rẫy những con búp bê với chân tay, đầu tóc bị cắt rời, với những đôi mắt trống rỗng vô hồn treo lủng lẳng trên các cành cây hoặc cắm trên cọc nhọn (Nguồn: Dân Việt) Tương truyền, có ba cô bé bị đánh đập tàn nhẫn tại đây, trong đó một bé gái đã bị dìm chết và linh hồn luôn quanh quẩn dạo chơi trên đảo. Vì vậy, vùng đất độc lạ này luôn được mệnh danh là vùng đất quỷ ám Những đôi mắt vô hồn của những con búp bê (Nguồn: Zing) Những con búp bê bị khuyết thiếu các bộ phận khác nhau trên cơ thể như: mất mắt, trọc đầu, cụt chân tay… bị treo lủng lẳng trên cây. Với hình ảnh này hòn đảo luôn bị bao trùm trong bầu không khí rung rợn, ma quỷHầm mộ ở Paris, Pháp. Hầm mộ này được xây dựng vào thế kỷ 18, khi các nghĩa trang xung quanh Paris đã quá tải (Nguồn: VOV) Có khoảng 6 triệu bộ xương người được khai quật và sắp xếp trong các đường hầm dưới lòng đất của một mỏ đá cũ ở Paris Quan tài treo ở Sagada, Philippines: Thay vì chôn cất, người Igorot ở vùng cao nguyên Sagada tin rằng để quan tài trên cao giúp người chết lên thiên đường dễ hơn, lại không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt hay động vật hoang dã (Nguồn: Zing) Những chiếc quan tài được treo chênh vênh trên vách núi Nhiều người trong bộ lạc đã chuẩn bị quan tài cho chính họ. Dù người Igorot không sợ cái chết, các du khách vẫn không khỏi “giật mình” bởi những chiếc quan tài Bệnh viện Quân đội Beelilz, Đức. Bệnh viện bị bỏ hoang này từng là nơi giam hãm những người bị nhiễm bệnh lao Ngoài ra, bệnh viện còn tiếp nhận những người bị thương nghiêm trọng, bị chết do tai nạn Khi đặt chân đến đây, rất nhiều du khách sẽ cảm thấy sợ hãi, rung rợn bởi bệnh viện này bị bỏ hoang nhiều năm Lâu đài ma ám Leap ở Bắc Roscrea, Ireland được xây dựng vào thế kỷ 15 được xem là một trong những địa điểm bị ma ám nặng nề. Nơi đây lưu truyền tin đồn về các hồn ma vô cùng đáng sợ. Trong đó hồn ma gây kinh hãi nhất là hồn ma có kích thước to bằng con cừu có khuôn mặt bị thối rữa Chợ Akodessewa Flim, Togo. Đầu lâu, xương người và động vật là những mặt hàng được bán tại chợ này (Nguồn: VOV) Akodessewa được mệnh danh là chợ buôn bán các loại đồ vật dùng để cúng tế lớn nhất thế giới với rất nhiều thứ đồ từ lạ mắt cho đến quái dị và ghê rợn Chợ bày bán la liệt đầu lâu cũng như các bộ phận trên cơ thể các loài động vật khác nhau như cá sấu, tinh tinh, mèo, báo, hổ, linh dương, khỉ, kền kền, cú mèo, rắn… Ngọn đồi Thánh Giá, Lithuania: Nằm ở vùng ngoại ô Siauliai phía bắc Lithuania, ngọn đồi Thánh Giá xuất hiện trong cuộc nổi dậy chống lại Nga hoàng khiến hàng trăm người thiệt mạng (Nguồn: Zing) Hiện nay khu vực được lấp đầy bởi hơn 200.000 cây thánh giá từ lớn đến nhỏ, đơn giản đến cầu kỳ, cùng với những bông hồng, di ảnh và lời cầu nguyện viết bằng tay Rừng Aokigahara, Nhật Bản: từ những năm 1950, hơn 500 người đã tới chân núi Phú Sĩ để tự sát Người dân tin rằng những con quỷ và linh hồn thường lảng vảng giữa những tán cây dày đặc và bóng tối của khu rừng Aokigahara Nhà thờ Sedlec Ossemony ở Cộng hòa Séc chứa hài cốt của 40.000 - 70.000 người đã mất mạng trong cuộc chiến tranh ở thế kỷ 15 và bệnh dịch hạch năm 1318 Toàn bộ tòa nhà ghê rợn này có nội thất được sắp xếp từ xương người Nội thất của nhà thờ được sắp xếp từ xương người Làng Jatinga, Ấn Độ. Ngôi làng này nổi tiếng với sự bí ẩn của loài chim. Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, nhiều loài chim khắp nơi đến đây và chết tại ngôi làng nhỏ này Hiện tượng bí ẩn này khiến các nhà khoa học, du khách và dân làng hoang mang Điện thờ Tophet, Tunisia: Nhà sử học La Mã Diodorus từng đưa ra một câu chuyện khủng khiếp về người Carthage, rằng họ giết chính con đẻ của mình để hiến tế cho các vị thần. Những du khách can đảm có thể tới điện thờ để tham quan Cổng địa ngục ở Derweze, Turkmenistan. Đây là một cái hố khổng lồ đường kính 70m cháy hừng hực cháy suốt hơn 40 năm qua và chưa có dấu hiệu sẽ sớm lụi tàn Thành phố ma Oradour-sur-Glane (Pháp) bị bỏ hoang từ sau vụ thảm sát kinh hoàng do Đức Quốc xã tiến hành trong năm 1944. 642 người - phần lớn là phụ nữ và trẻ em - đã bị giết hại Làng Sighisoara nằm ở vùng Transylvania, Romania, là nguồn cảm hứng sống đích thực đằng sau câu chuyện Bá tước Dracula chuyên hút máu người

