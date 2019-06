Những sáng chế kỳ quặc khiến ai cũng giật mình ngã ngửa

Matt Benedetto, một nhà thiết kế sản phẩm chuyên biệt, giúp giải quyết những vấn đề trước nay con người không nghĩ đến vì cho rằng nó không cần thiết. Mới đây anh lại tiếp tục chia sẻ tới mọi người những sáng kiến mới nhất của mình.

Ví dụ như drone che mưa, kính râm dạng cửa sổ, máy cắt bánh pizza, giá treo điện thoại, vòng nước đá giúp giải nhiệt hay túi quần sơ cua có thể dán và bóc ra dễ dàng,…Đó chỉ là một trong rất nhiều các sáng chế kỳ quặc mà Matt đã từng chia sẻ với trang BorePanda.

Vòng đeo cổ Neckl-ICE

Việc giữ những cục băng trên cổ không hề khó với loại đá viên silicon và vòng cổ được làm bằng vàng nguyên khối này. Đơn giản bạn chỉ cần đóng băng vào vòng cổ theo dạng hình lục giác và đeo lên cổ để tận hưởng cảm giác mát lạnh. InstaParaol

Một chiếc ô tuyệt vời cho phép bạn có thể vuốt, nhắn tin hoặc gọi điện ngay dưới trời mưa dễ dàng. CargoMAX

Nếu quần áo bạn không có túi, đây có thể là một giải pháp sơ cua cực kỳ hữu dụng. Giày cao gót có gắn bánh xe

Những chiếc giày cao gót có thể gây khó khăn cho bạn trong lúc di chuyển nhưng với những chiếc bánh xe lắp ngay dưới gót giày này, bạn có thể yên tâm rằng giày sẽ ít bị gẫy gót hoặc khiến bạn bị ngã. SweatGutters

Nếu không may phải đầu trần đội mưa, dụng cụ thú vị này sẽ giúp thoát nước từ trên đầu xuống nhanh hơn mà không làm mắt, mũi hoặc miệng bạn bị dính nước. 2Spouts1Bottle

Một bình nước thông thường khó có thể cho phép hai người uống cùng lúc nếu không có ống hút nhưng với bình nước đặc biệt này, hai người có thể cùng uống nước dễ dàng. TetherPods

Lo rằng chiếc AirPods của bạn dễ bị rơi, phụ kiện thú vị có tên TetherPods này sẽ giúp giữ chiếc tai nghe AirPods luôn trên tai và tránh việc bị rơi mất do được giữ chắc chắn bởi một sợi dây an toàn. EyeWiped

Lấy ý tưởng từ những chiếc gạt nước trên kính xe hơi, Matt đã thiết kế ra chiếc kính râm thú vị với hệ thống gạt nước và lau sạch mặt kính khi đi ra ngoài đường. LookBak

Hệ thống gương chiếu hậu độc đáo có thể gắn dễ dàng trên vai và giúp bạn quan sát được bất cứ ai đang đi đằng sau bạn. Hoverbrella

Sẽ ra sao nếu drone kết hợp với ô dù? Nó sẽ trở thành một cận vệ chuyên che mưa che nắng rất hữu dụng dành cho bạn SunShaders

Kính râm bình thường đã quá xưa cũ. Kính râm có thêm ô che nắng và có thể kéo lên như này mới thực sự là phát minh độc lạ. Sip N Curl

Còn gì thú vị bằng việc vừa tập gym vừa có thể uống bia cùng lúc với bộ công cụ thú vị này. FlopFlips

Một công cụ ngụy trang tuyệt vời giúp những kẻ rình mò theo dấu chân của bạn trên cát cũng phải toát mồ hôi để xác định hướng bạn di chuyển. Slice Slicer

Dụng cụ cắt bánh pizza vô cùng đơn giản. Chỉ cần cầm dụng cụ và nhấn mạnh vào miếng pizza theo chiều thẳng đứng là đã có thể cắt ra được thành 8 miếng vừa ăn. iDangle

Mệt mỏi vì phải cầm điện thoại trong lúc xem phim hoặc đang giữ điện thoại thì không may tuột tay và máy rơi vào mặt. Ý tưởng giá treo iDangle sẽ là một công cụ tuyệt vời để giữ điện thoại của bạn trên cao trong lúc đang xem phim. Nhờ sử dụng cốc hút chân không cao cấp nên bạn không cần lo giá đỡ làm rơi điện thoại xuống. Mời quý vị xem video: Phát minh độc đáo cứu người khỏi biển lửa. Nguồn video: VTC14

