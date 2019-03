Những người sống sót thần kỳ theo cách khó tin nhất

Tháng 5/ 2003, Aron Ralston bị một tảng đá nặng tới hơn 360kg rơi trúng người khi đang leo núi ở Utah và bị kẹt tay phải. Suốt 5 ngày, với rất ít thức ăn và nước, ông đã dùng các tảng đá để giải thoát cánh tay và cắt cả gân tay bằng một con dao cùn để sống sót thần kỳ. Năm 2006, Truman Duncan, một người bẻ ghi cho xe lửa chạy sang đường sắt bị ngã xuống đường sắt và bị tàu cắt làm đôi ở vị trí xương chậu. Nhưng thật lạ kỳ, ông vẫn đủ tỉnh táo để gọi 911 và gia đình. Sau 23 cuộc phẫu thuật, Duncan đã sống sót như một phép lạ. Năm 1990, nhóm du lịch do Paul Templer tại Zimbabwe bị một con hà mã đực phục kích. Ông cố gắng cứu một đồng nghiệp nhưng lại bị con hà mã xé toạc cả chân, cắt đứt một cánh tay, làm gãy xương sườn khiến xương đâm vào ngực. Nhưng cuối cùng, ông vẫn sống sót thần kỳ. Năm 1994, Mauro Prosperi đã tham gia cuộc thi “Marathon of Sands” ở Morocco thì gặp bão cát. Sau 36 giờ, hết đồ ăn, nước uống, ông buộc phải ăn dơi và rắn và uống nước tiểu của chính mình, thậm chí tự tử bằng cách cắt cổ tay nhưng cuối cùng đã được cứu sống ngoạn mục. Năm 1983, Tami Oldham Ashcraft và bạn trai Richard Sharp đã dong thuyền đi Nam Thái Bình Dương nhưng gặp bão và bị lật thuyền của họ. Tami đã bị đánh bất tỉnh suốt 27 giờ. Khi cô tỉnh dậy, Sharp đã biến mất. Mặc dù rất sốc nhưng cô vẫn cố bám chặt lấy cánh buồm và trôi dạt tới Hawaii. Năm 1915, Năm 1915, Moguel bị bắt trong cuộc Cách mạng Mexico và kết án tử hình bằng xử bắn. Ông bị bắn 8 phát đạn vào người và 1 phát qua đầu, nhưng bằng cách nào đó ông đã sống sót và giả vờ chết cho đến khi các “đao phủ” bỏ đi. Năm 1971, sét đã đánh trúng chuyến bay 508 LANSA khi đang bay trên rừng Peru. Chiếc máy bay đâm vào rừng khiến 93 hành khách và phi hành đoàn đều tử vong ngoại trừ Juliane Koepcke. Sau tai nạn kinh hoàng, cô bị mù một mắt và gãy một xương đòn. Năm 2007, Alcides Moreno cùng anh trai Edgar lau cửa sổ đến tầng 47 của một tòa nhà thì dây cáp bị đứt khiến Edgar tử vong tại chỗ trong khi Alcides vẫn sống sót dù hôn mê trong nhiều ngày và cơ thể bị tác động mạnh. Sau đó, Alcides đã hồi phục hoàn toàn. Tháng 4/ 2006, Ricky Megee “tái xuất hiện” trong bộ dạng đói rách thê thảm trước một trại nuôi gia súc ở Australia. Ông kể đã bị một người đi đường đánh thuốc mê và đánh cắp xe của mình. Trong 71 ngày, ông đã tìm cách sống sót bằng côn trùng, ếch, đỉa, rắn, và nước từ một con đập. Năm 1978, khi đang làm việc với máy gia tốc hạt Synchrotron U-70, Anatoli Bugorski bị một chùm hạt của máy bắn xuyên qua đầu của mình nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên, da mặt của ông lại bị lột ra và sưng lên, tai trái gần như điếc và thường xuyên co giật. Năm 1982, Mark Inglis và Phil Doole đang leo núi Aoraki của New Zealand thì gặp bão tuyết nên buộc phải trú ẩn trong một hang động. Sau khi bão tan, hai người bị kẹt trong hang suốt 14 ngày mà không được sưởi ấm khiến chân tê cóng và buộc phải cắt bỏ đôi chân của chính mình. Năm 12 tuổi, Chris Stewart bị tai nạn khủng khiếp tới mức hộp sọ hoàn toàn bị tách ra khỏi phần trên cùng của cột sống. Các bác sĩ đánh giá anh chỉ có 10% cơ hội sống sót, nhưng sau khi phẫu thuật, anh đã phục hồi nhanh chóng và hoàn toàn bình thường. Năm 2003, Bethany Hamilton đi lướt sóng ở Hawaii và bị một con cá mập hổ dài khoảng 4 mét tấn công, xé toạc cánh tay trái. Thật ngạc nhiên, cô không hề hoảng sợ, ngược lại cô chèo thuyền vào bờ bằng cánh tay còn lại và cảnh báo cho những người khác. Năm 1985, Joe Simpson và Simon Yates đã hoàn thành cuộc leo núi đầu tiên theo mặt phía Tây của dãy Siula Grande. Lúc leo xuống, Simpson đã bị trượt gãy chân khiến sợi dây quấn chặt cả hai người vào, cuối cùng họ phải cắt sợi dây nhưng may mắn rơi xuống tuyết mềm và sống sót. Tháng 1/1982, Steven Callahan xuất phát từ quần đảo Canary trên một chiếc thuyền buồm nhỏ nhưng bị bão đánh chìm và chỉ còn trôi nổi trên chiếc bè bơm hơi. "Dị nhân" này đã sống sót thần kỳ suốt 76 ngày trên biển chỉ với 1,3kg thức ăn, một cái áo sơ mi và chút nước. Mời quý vị xem video: Sống sót thần kỳ dù bị vỡ tim vì tai nạn giao thông

