Những loài rắn giết người trong nháy mắt, nghe tên sợ "run bần bật"

Rắn Western Brown. Còn được gọi là rắn Gwardar, là một loài rất nhanh nhẹn, rất độc. Những cú đớp của loài rắn độc này khiến nạn nhân phải trải qua những giây phút kinh hoàng vì đau đớn, sợ hãi. Kể cả khi được cứu chữa kịp thời, nọc độc của rắn Western Brown vẫn có thể để lại những di chứng khó lành. (Theo L25) Rắn Saw-Scaled Viper. Loài rắn này cực kỳ nguy hiểm bởi không chỉ độc mà còn dễ bị kích thích, rất hung hăng. Tỷ lệ tử vong khi bị rắn Saw-Scaled Viper cắn cao, nạn nhân thường chết vì không được cứu chữa kịp thời do chất độc lan quá nhanh. (Theo L25) Rắn đuôi chuông. Đây là loài rắn phải chịu trách nhiệm nhiều nhất trên thế giới về những trường hợp con người bị rắn tấn công. Giống như những loài rắn độc khác, nếu không được tiêm huyết thanh kháng độc kịp thời, nọc độc của rắn đuôi chuông sẽ giết chết nạn nhân một cách đau đớn. (Theo L25) Rắn hổ mang Ấn Độ. Đây là loài rắn độc được cho là phổ biến nhất thế giới. Nó nổi tiếng với hình ảnh phồng mang khi tức giận. Nọc độc của nó có thể giết chết con người một cách dễ dàng. Đây cũng là loài rắn được dùng để tra tấn gây kinh hãi nhất. (Theo L25) Rắn Mamba đen. Chúng được coi là loài rắn nhanh nhẹn, tính tình hung dữ, đặc biệt khi bị đe dọa, chúng sẽ sống chết với kẻ thù. Nọc độc của rắn mamba đen rất kinh khủng, khiến nạn nhân phải chịu đựng sự phá hoại từ trong ra ngoài, vô cùng đau đớn. Nếu không được phát hiện sớm, nạn nhân sẽ tử vong trong khoảng thời gian rất ngắn. (Theo L25) Rắn hổ. Có nguồn gốc ở Australia, rắn hổ được xem là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của con người. Loài rắn này khiến con người vừa sợ vừa ghét bởi bản chất hung hăng và nọc độc rất mạnh. Chúng sẽ tấn công con người ngay cả khi họ không hề gây nguy hại và tất nhiên, nọc độc của chúng có khả năng giết người trong thời gian ngắn. (Theo L25) Rắn Blue Krait. Thường gặp ở Thái Lan, được xem là một trong những loài rắn nguy hiểm nhất trên thế giới, 50% số người bị loài rắn này cắn đã phải bỏ mạng, ngay cả khi đã được cứu trị bởi chất thanh độc antivenin. (Theo L25) Rắn Eastern Brown. Loài rắn này được coi là loài rắn đất độc thứ hai trên thế giới dựa trên giá trị LD50 (LD50 là thước đo liều lượng gây chết người của một chất độc). Eastern Brown xuất hiện ở Australia, Papua New Guinea và Indonesia, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân. (Theo L25) Rắn Death Adder. Có nguồn gốc ở Australia, đây là một trong những loài rắn đất độc nhất ở Australia và toàn thế giới. Nọc độc của chúng đủ khiến con người sợ run khi nhắc tới cái tên chết chóc của mình. Nạn nhân bị rắn Death Adder cắn sẽ phải trải qua những cảm giác tồi tệ nhất trong cuộc đời trước khi trút hơi thở cuối cùng. (Theo L25) Rắn hổ mang Philippine. Trong số tất cả các loài rắn hổ mang, các chuyên gia về độc khẳng định loài rắn hổ mang Philippine sở hữu nọc độc kinh khủng nhất. Một vết cắn từ con rắn hổ mang Philippines có thể giết chết một người trưởng thành trong vòng nửa giờ. Nọc độc của nó có khả năng làm gián đoạn việc truyền tín hiệu thần kinh và làm tê liệt hệ thống hô hấp, khiến chúng lọt top những loài rắn nguy hiểm nhất và độc nhất trên thế giới. (Theo L25) Rắn Inland Taipan. Đây là loài rắn độc bản địa Australia, được xem là một trong những loài rắn độc nhất trên thế giới. Nọc độc của nó sẽ khiến nạn nhân tê liệt ngay lập tức và chết một cách vô cùng nhanh chóng. Rất may, Inland Taipan mặc dù là rắn độc nhưng nó rất nhát và hay lẩn lút, luôn luôn tìm cách chạy trốn nếu có sự cố. (Theo L25) Rắn Belcher’s Sea Snake. Đây là con rắn độc đứng đầu danh sách những loài rắn độc nhất thế giới. Theo nhiều chuyên gia, nọc độc của rắn biển Belcher độc hơn khoảng 100 lần những con rắn độc khác trên thế giới. Nếu một giọt nọc độc của rắn King Cobra đủ mạnh để giết chết hơn 150 người, thì chỉ vài miligram nọc độc của rắn biển Belcher cũng có thể giết chết hơn một ngàn người. (Theo L25) Mời quý vị xem video: Gặp rắn độc nhất Việt Nam, vô tình bắt được cả tổ

