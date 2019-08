Những khám phá “điên rồ” về vàng có thể bạn chưa biết

Tái chế 1 tấn smartphone cũ có thể thu được lượng vàng nhiều hơn khai thác 1 tấn quặng từ mỏ vàng. Nếu có thể hút hết vàng dưới lòng đại dương lên thì sẽ đủ để phát cho mỗi cư dân trên Trái đất 4kg vàng. Trong Thế chiến II, nhà khoa học người Hungary đã nấu chảy giải thưởng Nobel Vật lý của 2 đồng nghiệp người Đức, Max von Laue và James Franck. Sau khi chiến tranh kết thúc, người ta đã đúc lại giải thưởng này. Trong Thế kỷ XIX, các thủy thủ thường đeo bông tai bằng vàng để nếu họ chẳng may chết đuối và dạt vào bãi biển thì món đồ trang sức này sẽ được dùng để thanh toán cho tang lễ của họ. Huy chương Vàng Olympic chỉ có 1% vàng thật. Ở Dubai có lắp đặt một số cây ATM cho phép người dân rút vàng miếng. Hầu hết vàng tồn tại trong lớp vỏ Trái đất được hình thành sau các vụ va chạm với các tiểu hành tinh. Trong khi đó, phần lớn vàng chìm vào trong lõi Trái đất bởi quá trình hình thành các tầng địa chất. Vào năm 1958, những công nhân khai thác vàng ở dãy núi Rocky (Tây Bắc Mỹ) đã thức dậy vào lúc 1:00 để ăn sáng. Lý do gây ra sự nhầm lẫn này là do ánh sáng phát ra từ cực quang quá lớn khiến họ tưởng là buổi sáng. Các chuyên gia nếm kem phải dùng muỗng vàng để tránh lẫn lộn mùi vị do thìa kim loại thông thường tạo ra. Nhà hiền triết theo chủ nghĩa cải cách Gaius Gracchus đã bị xử tử do ông và anh trai công khai quan điểm đi ngược lại với Thượng viện La Mã. Lãnh sự Lucius Opimius hứa sẽ trả lượng vàng nặng bằng đúng đầu của Gracchus. Tuy nhiên, giải thưởng này không bao giờ được trao bởi kẻ hành quyết, Septimuleius đã cố tình lừa dối. Hắn loại bỏ phần não bộ của Gracchus và đổ chì vào bên trong. Đầu thế kỷ XIX, nhôm thậm chí còn có giá trị hơn vàng, bạc. Tại Pháp, hoàng đế Napoléon III (Louis-Napoléon Bonaparte) thường sử dụng một bộ dao nĩa bằng nhôm để tiếp đãi những vị khách ông quý mến, trong khi những người khác phải dùng vật dụng bằng vàng Vào thế kỷ XIII, hoàng đế Mansa Musa của Đế quốc Mali từng tiêu nhiều vàng tại Ai Cập đến mức ông khiến vàng rớt giá thê thảm và nền kinh tế nước này rơi vào khủng hoảng.

Tái chế 1 tấn smartphone cũ có thể thu được lượng vàng nhiều hơn khai thác 1 tấn quặng từ mỏ vàng. Nếu có thể hút hết vàng dưới lòng đại dương lên thì sẽ đủ để phát cho mỗi cư dân trên Trái đất 4kg vàng. Trong Thế chiến II, nhà khoa học người Hungary đã nấu chảy giải thưởng Nobel Vật lý của 2 đồng nghiệp người Đức, Max von Laue và James Franck. Sau khi chiến tranh kết thúc, người ta đã đúc lại giải thưởng này. Trong Thế kỷ XIX, các thủy thủ thường đeo bông tai bằng vàng để nếu họ chẳng may chết đuối và dạt vào bãi biển thì món đồ trang sức này sẽ được dùng để thanh toán cho tang lễ của họ. Huy chương Vàng Olympic chỉ có 1% vàng thật. Ở Dubai có lắp đặt một số cây ATM cho phép người dân rút vàng miếng . Hầu hết vàng tồn tại trong lớp vỏ Trái đất được hình thành sau các vụ va chạm với các tiểu hành tinh. Trong khi đó, phần lớn vàng chìm vào trong lõi Trái đất bởi quá trình hình thành các tầng địa chất. Vào năm 1958, những công nhân khai thác vàng ở dãy núi Rocky (Tây Bắc Mỹ) đã thức dậy vào lúc 1:00 để ăn sáng. Lý do gây ra sự nhầm lẫn này là do ánh sáng phát ra từ cực quang quá lớn khiến họ tưởng là buổi sáng. Các chuyên gia nếm kem phải dùng muỗng vàng để tránh lẫn lộn mùi vị do thìa kim loại thông thường tạo ra. Nhà hiền triết theo chủ nghĩa cải cách Gaius Gracchus đã bị xử tử do ông và anh trai công khai quan điểm đi ngược lại với Thượng viện La Mã. Lãnh sự Lucius Opimius hứa sẽ trả lượng vàng nặng bằng đúng đầu của Gracchus. Tuy nhiên, giải thưởng này không bao giờ được trao bởi kẻ hành quyết, Septimuleius đã cố tình lừa dối. Hắn loại bỏ phần não bộ của Gracchus và đổ chì vào bên trong. Đầu thế kỷ XIX, nhôm thậm chí còn có giá trị hơn vàng, bạc. Tại Pháp, hoàng đế Napoléon III (Louis-Napoléon Bonaparte) thường sử dụng một bộ dao nĩa bằng nhôm để tiếp đãi những vị khách ông quý mến, trong khi những người khác phải dùng vật dụng bằng vàng Vào thế kỷ XIII, hoàng đế Mansa Musa của Đế quốc Mali từng tiêu nhiều vàng tại Ai Cập đến mức ông khiến vàng rớt giá thê thảm và nền kinh tế nước này rơi vào khủng hoảng.